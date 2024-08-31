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  • «Валенсия» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Валенсия» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 21:20
Валенсия
31.08.2024, суббота, 22:30
Испания. Примера, 4 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
24' У. Дуро
45+3' А. Перес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
(К) ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
(К) ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Айосе Перес
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
10
Мартин Техон
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
16
Арнау Сола
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
6
Daniel Requena
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
21
Васкес
5
Таррега
3
Москера
14
Корреа
22
Гильямон
18
Пепелу
8
Алмейда
11
Риоха
16
Лопес
9
Дуро
4-1-2-1-2
13
Конде
26
Фемения
39
Альбиоль
2
Кошта
23
Кардона
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Парехо
10
Пино
11
Барри
7
Перес
21
Васкес
20
Фулкье
20
Фулкье
21
Васкес
8
Алмейда
8
Гуэрра
8
Гуэрра
8
Алмейда
11
Риоха
7
Каньос
7
Каньос
11
Риоха
22
Гильямон
17
Мир
17
Мир
22
Гильямон
7
Перес
24
Бернат
24
Бернат
7
Перес
10
Пино
11
Террац
11
Террац
10
Пино
10
Парехо
11
Акомах
11
Акомах
10
Парехо
Остались в запасе
Валенсия
Вильярреал
1
Столе Димитриевски
ВР
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
10
Мартин Техон
АП
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
6
Daniel Requena
ЦП
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
10
Мартин Техон
АП
99
Дани Гомес
ЦФ
Остались в запасе
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
6
Daniel Requena
ЦП
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Валенсия - Вильярреал
3
1
4
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
14
3
Нарушения
15
11
Офсайды
1
1
Количество передач
479
372
Сейвы
1
4
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
12
4
xG (ожидаемые голы)
0.9
0.6

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Вильярреала», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Вильярреал»

«Валенсия» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Валенсия
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