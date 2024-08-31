31.08.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 3 тур
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Тулуза
Тулуза
4-2-3-1
16
Ресте
17
Суасо
2
Николайсен
3
МакКензи
4
Крессуэлл
4
Сьерро
23
Кассерес
34
Гбоу
7
Абухляль
15
Доннум
9
Магри
4-2-3-1
28
Рульи
3
Брассье
62
Мурильо
13
Корнелиус
26
Мерлен
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
11
Гринвуд
77
Арит
11
Энрике
11
Ваи
7
Абухляль
12
Каманци
12
Каманци
7
Абухляль
4
Крессуэлл
19
Сидибе
19
Сидибе
4
Крессуэлл
34
Гбоу
31
Шмидт
31
Шмидт
34
Гбоу
23
Кассерес
80
Бабика
80
Бабика
23
Кассерес
15
Доннум
7
Кинг
7
Кинг
15
Доннум
23
Хейбьерг
18
Мейте
18
Мейте
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
21
Ронжье
21
Ронжье
19
Кондогбиа
77
Арит
21
Карбони
21
Карбони
77
Арит
11
Энрике
11
Роу
11
Роу
11
Энрике
11
Ваи
11
Мопе
11
Мопе
11
Ваи
Остались в запасе
Тулуза
Марсель
16
Алекс Домингес
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
6
Дайанн Метали
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Карлес Мартинес
12
Жеффри де Ланж
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
22
Энцо Стерналь
ЦФ
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
6
Дайанн Метали
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
22
Энцо Стерналь
ЦФ
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Тулуза - Марсель
4
1
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Количество передач
17
17
Точность передач %
82
76
Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Марселя», 3-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»