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  • «Тулуза» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Тулуза» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 20:50
Тулуза
31.08.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 3
Завершен
Марсель
90' Ш. Бабика
16' М. Гринвуд 17' М. Гринвуд 52' Ч. Крессуэлл (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
4
Венсан Сьерро
(К) ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
77
Амин Арит
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
6
Дайанн Метали
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Денис Генро
АП
80
Шави Бабика
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
22
Энцо Стерналь
ЦФ
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
4-2-3-1
16
Ресте
17
Суасо
2
Николайсен
3
МакКензи
4
Крессуэлл
4
Сьерро
23
Кассерес
34
Гбоу
7
Абухляль
15
Доннум
9
Магри
4-2-3-1
28
Рульи
3
Брассье
62
Мурильо
13
Корнелиус
26
Мерлен
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
11
Гринвуд
77
Арит
11
Энрике
11
Ваи
7
Абухляль
12
Каманци
12
Каманци
7
Абухляль
4
Крессуэлл
19
Сидибе
19
Сидибе
4
Крессуэлл
34
Гбоу
31
Шмидт
31
Шмидт
34
Гбоу
23
Кассерес
80
Бабика
80
Бабика
23
Кассерес
15
Доннум
7
Кинг
7
Кинг
15
Доннум
23
Хейбьерг
18
Мейте
18
Мейте
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
21
Ронжье
21
Ронжье
19
Кондогбиа
77
Арит
21
Карбони
21
Карбони
77
Арит
11
Энрике
11
Роу
11
Роу
11
Энрике
11
Ваи
11
Мопе
11
Мопе
11
Ваи
Остались в запасе
Тулуза
Марсель
16
Алекс Домингес
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
6
Дайанн Метали
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Карлес Мартинес
12
Жеффри де Ланж
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
22
Энцо Стерналь
ЦФ
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
6
Дайанн Метали
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
22
Энцо Стерналь
ЦФ
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Тулуза - Марсель
4
1
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Количество передач
17
17
Точность передач %
82
76

Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Марселя», 3-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза»«Марсель»

«Тулуза» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Тулуза
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