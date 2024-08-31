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  • «Барселона» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Барселона» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 16:50
Барселона
31.08.2024, суббота, 18:00
Испания. Примера, 4 тур
7 : 0
Завершен
Вальядолид
20' Рафинья 24' Р. Левандовски 45+2' Ж. Кунде 64' Рафинья 72' Рафинья 82' Д. Ольмо 85' Ф. Торрес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
(К) ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
15
Хави Санчес
(К) ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
71
Кике Перес
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
34
Рауль Часко
ЦП
20
Чуки
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-1-1-3-1
1
тер Стеген
3
Бальде
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
6
Касадо
8
Педри
10
Ямаль
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
4-1-2-1-2
1
Хейн
2
Роша
15
Санчес
15
Джемерт
2
Перес
24
Юрич
71
Перес
21
Амалла
10
Санчес
10
Андре
18
Моро
5
Кубарси
36
Домингес
36
Домингес
5
Кубарси
6
Касадо
24
Гарсия
24
Гарсия
6
Касадо
8
Педри
7
Лопес
7
Лопес
8
Педри
20
Ольмо
20
Торре
20
Торре
20
Ольмо
9
Левандовски
9
Торрес
9
Торрес
9
Левандовски
71
Перес
39
Озкаджар
39
Озкаджар
71
Перес
21
Амалла
20
Чуки
20
Чуки
21
Амалла
18
Моро
23
Месегер
23
Месегер
18
Моро
10
Андре
9
Латаса
9
Латаса
10
Андре
Остались в запасе
Барселона
Вальядолид
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Барселона - Вальядолид
2
Всего ударов по воротам
23
4
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
6
12
Офсайды
4
4
Количество передач
595
247
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
3.84
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Вальядолида», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Вальядолид»

«Барселона» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вальядолид Барселона
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