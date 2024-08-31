31.08.2024, суббота, 18:00
Испания. Примера, 4 тур
Испания. Примера, 4 тур
7 : 0
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-1-1-3-1
1
тер Стеген
3
Бальде
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
6
Касадо
8
Педри
10
Ямаль
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
4-1-2-1-2
1
Хейн
2
Роша
15
Санчес
15
Джемерт
2
Перес
24
Юрич
71
Перес
21
Амалла
10
Санчес
10
Андре
18
Моро
5
Кубарси
36
Домингес
36
Домингес
5
Кубарси
6
Касадо
24
Гарсия
24
Гарсия
6
Касадо
8
Педри
7
Лопес
7
Лопес
8
Педри
20
Ольмо
20
Торре
20
Торре
20
Ольмо
9
Левандовски
9
Торрес
9
Торрес
9
Левандовски
71
Перес
39
Озкаджар
39
Озкаджар
71
Перес
21
Амалла
20
Чуки
20
Чуки
21
Амалла
18
Моро
23
Месегер
23
Месегер
18
Моро
10
Андре
9
Латаса
9
Латаса
10
Андре
Остались в запасе
Барселона
Вальядолид
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Барселона - Вальядолид
2
Всего ударов по воротам
23
4
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
6
12
Офсайды
4
4
Количество передач
595
247
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
3.84
0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Вальядолида», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Вальядолид»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»