29.08.2024, четверг, 22:30
Испания. Примера, 3 тур
Испания. Примера, 3 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
3-3-2-2
24
Силлессен
35
Мармоль
26
Маккена
4
Суарес
2
Парк
20
Кампанья
14
Муньос
10
Молейро
20
Родригес
9
МакБарни
19
Рамирес
3-1-2-3-1
1
Куртуа
3
Милитао
22
Рюдигер
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
14
Модрич
17
Васкес
21
Диас
7
Винисиус
10
Мбаппе
20
Кампанья
12
Лойодиче
12
Лойодиче
20
Кампанья
10
Молейро
11
Рамирес
11
Рамирес
10
Молейро
20
Родригес
14
Фустер
14
Фустер
20
Родригес
19
Рамирес
17
Росада
17
Росада
19
Рамирес
9
МакБарни
17
Мата
17
Мата
9
МакБарни
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
17
Васкес
14
Карвахаль
14
Карвахаль
17
Васкес
14
Модрич
15
Гюлер
15
Гюлер
14
Модрич
21
Диас
11
Родриго
11
Родриго
21
Диас
7
Винисиус
9
Эндрик
9
Эндрик
7
Винисиус
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Реал
30
Альваро Кильяне
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
26
Абубакар Бассинга
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
30
Альваро Кильяне
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
26
Абубакар Бассинга
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Лас-Пальмас - Реал
2
Всего ударов по воротам
7
25
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
16
13
Офсайды
1
0
Количество передач
423
545
Сейвы
7
1
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
4
18
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.73
2.81
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Лас-Пальмас» против «Реала», 3-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Реал»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»