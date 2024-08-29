29.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Завершен
Составы команд
Аякс
Аякс
4-3-2-1
22
Пасвер
15
Бас
37
Шутало
21
Хато
2
Ренш
21
Фитц-Джим
14
Хендерсон
24
Тэйлор
34
Бергвейн
11
Траоре
9
Бробби
4-1-1-3-1
1
Стриек
61
Сачек
72
Скшипчак
3
Стойинович
8
Моутинью
6
Романчук
18
Нене
99
Хансен
11
Имас
9
Пулулу
21
Чурлинов
24
Тэйлор
24
Ругани
24
Ругани
24
Тэйлор
21
Фитц-Джим
24
Мокио
24
Мокио
21
Фитц-Джим
2
Ренш
6
Гаеи
6
Гаеи
2
Ренш
14
Хендерсон
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
14
Хендерсон
9
Бробби
29
Акпом
29
Акпом
9
Бробби
8
Моутинью
10
Нгуямба
10
Нгуямба
8
Моутинью
18
Нене
14
14
18
Нене
99
Хансен
23
23
99
Хансен
11
Имас
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
11
Имас
21
Чурлинов
77
Петушевски
77
Петушевски
21
Чурлинов
Остались в запасе
Аякс
Ягеллония
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
36
Dies Janse
ЦЗ
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Карлос Форбс
ЛВ
22
Мика Годтс
ЛВ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
12
Miłosz Piekutowski
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
71
Szymon Stypulkowski
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
36
Dies Janse
ЦЗ
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Карлос Форбс
ЛВ
22
Мика Годтс
ЛВ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Остались в запасе
12
Miłosz Piekutowski
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
71
Szymon Stypulkowski
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Аякс - Ягеллония
1
1
Всего ударов по воротам
22
1
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
13
5
Офсайды
1
0
Сейвы
0
7
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
3
0
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Аякс» против «Ягеллонии», 4-й раунд квалификации Лиги Европы «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Ягеллония»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»