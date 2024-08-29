29.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Завершен
Составы команд
Андерлехт
Андерлехт
4-2-1-3
26
Коосеманс
6
Аугустинссон
25
Занка
4
Шимич
54
Сарделла
23
Ритс
16
Версхарен
10
Дрейер
9
Дольберг
10
Ангуло
29
Стройкенс
4-1-2-2-1
21
Лапоухов
32
Пигас
67
Бегунов
4
Гаврилович
5
Рай
8
Селява
29
Амиан
17
Бахар
98
Подстрелов
8
Демченко
29
Альфред
6
Аугустинссон
16
Н'Диайе
16
Н'Диайе
6
Аугустинссон
10
Дрейер
83
Дегреф
83
Дегреф
10
Дрейер
10
Ангуло
9
Амузу
9
Амузу
10
Ангуло
16
Версхарен
6
Леони
6
Леони
16
Версхарен
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
29
Амиан
20
Школик
20
Школик
29
Амиан
17
Бахар
26
Седько
26
Седько
17
Бахар
98
Подстрелов
10
Жердев
10
Жердев
98
Подстрелов
8
Демченко
10
Хващинский
10
Хващинский
8
Демченко
29
Альфред
23
Мельниченко
23
Мельниченко
29
Альфред
Остались в запасе
Андерлехт
Динамо Мн
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
1
Timo Schlieck
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
1
Timo Schlieck
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Андерлехт - Динамо Мн
1
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
8
7
Офсайды
0
2
Сейвы
0
4
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
1
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Андерлехт» против «Динамо», 4-й раунд квалификации Лиги Европы «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»