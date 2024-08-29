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  • «Андерлехт» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

«Андерлехт» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

29 августа 2024, 19:50
Андерлехт
29.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Динамо Мн
83' Ф. Амузу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
29
Бони Амиан
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Андерлехт
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
1
Timo Schlieck
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
6
Тео Леони
АП
32
Луис Васкес
ЦФ
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
19
Педро Игор
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
4-2-1-3
26
Коосеманс
6
Аугустинссон
25
Занка
4
Шимич
54
Сарделла
23
Ритс
16
Версхарен
10
Дрейер
9
Дольберг
10
Ангуло
29
Стройкенс
4-1-2-2-1
21
Лапоухов
32
Пигас
67
Бегунов
4
Гаврилович
5
Рай
8
Селява
29
Амиан
17
Бахар
98
Подстрелов
8
Демченко
29
Альфред
6
Аугустинссон
16
Н'Диайе
16
Н'Диайе
6
Аугустинссон
10
Дрейер
83
Дегреф
83
Дегреф
10
Дрейер
10
Ангуло
9
Амузу
9
Амузу
10
Ангуло
16
Версхарен
6
Леони
6
Леони
16
Версхарен
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
29
Амиан
20
Школик
20
Школик
29
Амиан
17
Бахар
26
Седько
26
Седько
17
Бахар
98
Подстрелов
10
Жердев
10
Жердев
98
Подстрелов
8
Демченко
10
Хващинский
10
Хващинский
8
Демченко
29
Альфред
23
Мельниченко
23
Мельниченко
29
Альфред
Остались в запасе
Андерлехт
Динамо Мн
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
1
Timo Schlieck
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
1
Timo Schlieck
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Андерлехт - Динамо Мн
1
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
8
7
Офсайды
0
2
Сейвы
0
4
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
1

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Андерлехт» против «Динамо», 4-й раунд квалификации Лиги Европы «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Андерлехт» – «Динамо»

«Андерлехт» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Динамо Мн Андерлехт
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