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  • «Славия» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

«Славия» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

28 августа 2024, 20:50
Славия
28.08.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Лилль
5' Х. Зафейрис 84' И. Шранц
77' Э. Жегрова
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
31
Антонин Кински
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
26
Ян Боржил
(К) ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
5
Реми Кабелла
АП
27
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
16
Alexandr Buzek
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
18
Иван Шранц
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
1
Lisandru Olmeta
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
8
Этан Мбаппе
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
29
Андрей Илич
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
3-2-2-1-1
31
Кински
25
Диуф
4
Зима
5
Огбу
26
Боржил
23
Дудера
19
Дорли
20
Зафейрис
17
Провод
25
Хоры
3-2-2-2-1
30
Шевалье
22
Сантуш
4
Александро
18
Диаките
12
Менье
3
Гудмундссон
10
Харальдссон
21
Андре
27
Жегрова
5
Кабелла
15
Дэвид
23
Дудера
31
Юрасек
31
Юрасек
23
Дудера
4
Зима
72
72
4
Зима
26
Боржил
18
Шранц
18
Шранц
26
Боржил
25
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
25
Хоры
10
Харальдссон
17
Мукау
17
Мукау
10
Харальдссон
27
Жегрова
8
Мбаппе
8
Мбаппе
27
Жегрова
5
Кабелла
11
Сахрауи
11
Сахрауи
5
Кабелла
15
Дэвид
18
Байо
18
Байо
15
Дэвид
Остались в запасе
Славия
Лилль
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
16
Alexandr Buzek
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Вито Манноне
ВР
1
Lisandru Olmeta
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
29
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
16
Alexandr Buzek
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
1
Lisandru Olmeta
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
29
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Славия - Лилль
4
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
16
15
Офсайды
2
1
Количество передач
303
314
Сейвы
3
5
Точность передач %
67
67
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
5
6

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Славия» против «Лилля», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия»«Лилль»

«Славия» – «Лилль»: смотреть онлайн бесплатно, 28 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лилль Славия
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