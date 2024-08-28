28.08.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Завершен
Составы команд
Славия
Славия
3-2-2-1-1
31
Кински
25
Диуф
4
Зима
5
Огбу
26
Боржил
23
Дудера
19
Дорли
20
Зафейрис
17
Провод
25
Хоры
3-2-2-2-1
30
Шевалье
22
Сантуш
4
Александро
18
Диаките
12
Менье
3
Гудмундссон
10
Харальдссон
21
Андре
27
Жегрова
5
Кабелла
15
Дэвид
23
Дудера
31
Юрасек
31
Юрасек
23
Дудера
4
Зима
72
72
4
Зима
26
Боржил
18
Шранц
18
Шранц
26
Боржил
25
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
25
Хоры
10
Харальдссон
17
Мукау
17
Мукау
10
Харальдссон
27
Жегрова
8
Мбаппе
8
Мбаппе
27
Жегрова
5
Кабелла
11
Сахрауи
11
Сахрауи
5
Кабелла
15
Дэвид
18
Байо
18
Байо
15
Дэвид
Остались в запасе
Славия
Лилль
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
16
Alexandr Buzek
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Вито Манноне
ВР
1
Lisandru Olmeta
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
29
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
16
Alexandr Buzek
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
1
Lisandru Olmeta
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
29
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Славия - Лилль
4
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
16
15
Офсайды
2
1
Количество передач
303
314
Сейвы
3
5
Точность передач %
67
67
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Славия» против «Лилля», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия» – «Лилль»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»