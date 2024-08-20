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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лилль - Славия
Лилль - Славия: обзор матча 20 августа 2024
Лилль
20.08.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Славия
52'
Д. Дэвид
77'
Э. Жегрова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Славия
Желтая карточка
А. Илич
90'
+5
Замена
О. Сахрауи
️️️️
Р. Кабелла
90'
+4
Замена
А. Илич
️️️️
Д. Дэвид
90'
+1
Замена
Н. Мукау
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
90'
+1
Замена
Исмаили
️️️️
Г. Гудмундссон
90'
+1
Желтая карточка
Б. Диаките
89'
ГОЛ! 2:0!
Э. Жегрова
Пас отдал
Д. Дэвид
77'
75'
Замена
Ф. Пребсл
️️️️
Х. Зафейрис
75'
Замена
М. Хытил
️️️️
Т. Хоры
75'
Замена
М. Юрасек
️️️️
И. Шранц
66'
Желтая карточка
О. Дорли
53'
Замена
Я. Боржил
️️️️
Л. Масопуст
ГОЛ! 1:0!
Д. Дэвид
Пас отдал
Х. Арнар Харальдссон
52'
35'
Желтая карточка
Л. Масопуст
Желтая карточка
Т. Менье
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
21
Бенжамин Андре
(К)
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Славия
31
Антонин Кински
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Голеш
(К)
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
25
Томаш Хоры
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
1
Lisandru Olmeta
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
8
Этан Мбаппе
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
17
Аарон Малуда
ЦФ
23
Андрей Илич
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
16
Alexandr Buzek
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Шевалье
12
Менье
18
Диаките
4
Александро
3
Гудмундссон
22
Сантуш
21
Андре
10
Харальдссон
5
Кабелла
11
Жегрова
15
Дэвид
4-3-1-2
31
Кински
3
Голеш
5
Огбу
4
Зима
25
Диуф
8
Масопуст
20
Зафейрис
19
Дорли
17
Провод
26
Шранц
25
Хоры
3
Гудмундссон
31
Исмаили
31
Исмаили
3
Гудмундссон
10
Харальдссон
17
Мукау
17
Мукау
10
Харальдссон
5
Кабелла
11
Сахрауи
11
Сахрауи
5
Кабелла
15
Дэвид
23
Илич
23
Илич
15
Дэвид
8
Масопуст
26
Боржил
26
Боржил
8
Масопуст
20
Зафейрис
98
Пребсл
98
Пребсл
20
Зафейрис
26
Шранц
31
Юрасек
31
Юрасек
26
Шранц
25
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
25
Хоры
Остались в запасе
Лилль
Славия
1
Вито Манноне
ВР
1
Lisandru Olmeta
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
8
Этан Мбаппе
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
16
Alexandr Buzek
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
1
Lisandru Olmeta
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
8
Этан Мбаппе
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
17
Аарон Малуда
ЦФ
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
16
Alexandr Buzek
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Лилль - Славия
3
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
14
Офсайды
0
1
Количество передач
545
325
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
- : -
05.12.2026
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
2 : 1
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Stade du Hainaut, Valenciennes
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