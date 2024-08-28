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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Славия - Лилль
Славия - Лилль: обзор матча 28 августа 2024
Славия
28.08.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Лилль
5'
Х. Зафейрис
84'
И. Шранц
77'
Э. Жегрова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Лилль
86'
Замена
Э. Мбаппе
️️️️
Э. Жегрова
85'
Замена
Н. Мукау
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
85'
Замена
М. Байо
️️️️
Д. Дэвид
Замена
L. Vorlický
️️️️
Д. Зима
85'
ГОЛ! 2:1!
И. Шранц
84'
81'
Замена
О. Сахрауи
️️️️
Р. Кабелла
77'
ГОЛ! 1:1!
Э. Жегрова
Пас отдал
Д. Дэвид
Замена
М. Хытил
️️️️
Т. Хоры
74'
Замена
М. Юрасек
️️️️
Д. Дудера
74'
Замена
И. Шранц
️️️️
Я. Боржил
74'
Желтая карточка
Я. Боржил
50'
44'
Желтая карточка
Т. Сантуш
42'
Желтая карточка
Х. Арнар Харальдссон
Желтая карточка
Э. Малик Диуф
41'
Желтая карточка
И. Огбу
17'
ГОЛ! 1:0!
Х. Зафейрис
Пас отдал
Я. Боржил
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
31
Антонин Кински
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
26
Ян Боржил
(К)
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К)
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
16
Alexandr Buzek
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
1
Lisandru Olmeta
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
8
Этан Мбаппе
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
23
Андрей Илич
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
3-2-2-1-1
31
Кински
25
Диуф
4
Зима
5
Огбу
26
Боржил
23
Дудера
19
Дорли
20
Зафейрис
17
Провод
25
Хоры
3-2-2-2-1
30
Шевалье
22
Сантуш
4
Александро
18
Диаките
12
Менье
3
Гудмундссон
10
Харальдссон
21
Андре
11
Жегрова
5
Кабелла
15
Дэвид
23
Дудера
31
Юрасек
31
Юрасек
23
Дудера
4
Зима
72
72
4
Зима
26
Боржил
26
Шранц
26
Шранц
26
Боржил
25
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
25
Хоры
10
Харальдссон
17
Мукау
17
Мукау
10
Харальдссон
11
Жегрова
8
Мбаппе
8
Мбаппе
11
Жегрова
5
Кабелла
11
Сахрауи
11
Сахрауи
5
Кабелла
15
Дэвид
18
Байо
18
Байо
15
Дэвид
Остались в запасе
Славия
Лилль
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
16
Alexandr Buzek
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Вито Манноне
ВР
1
Lisandru Olmeta
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
23
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
16
Alexandr Buzek
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
1
Lisandru Olmeta
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
23
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Славия - Лилль
4
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
16
15
Офсайды
2
1
Количество передач
303
314
Сейвы
3
5
Точность передач %
67
67
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Лилль
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
- : -
05.12.2026
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
2 : 1
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Фортуна Арена
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