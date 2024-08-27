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  • «Спарта» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

«Спарта» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

27 августа 2024, 20:50
Спарта
27.08.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Мальме
80' Л. Гараслин (П) 83' А. Ррахмани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Филип Панак
(К) ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
10
Андерс Кристиансен
(К) ЦП
6
Серхио Пенья
АП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Спарта
42
Войтех Ворел
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
7
Албион Ррахмани
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Мальме
50
Йоаким Перссон
ВР
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
22
Таха Али
ЛВ
7
Отто Розенгрен
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
10
Оливер Берг
АП
34
Закария Лукили
АП
38
Хуго Болин
ПВ
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
4-2-3-1
1
Виндаль
41
Витик
27
Панак
4
Серенсен
28
Виснер
20
Лячи
6
Кайринен
10
Гараслин
7
Бирманчевич
11
Ринеш
33
Олатунжи
3-2-3-1-1
27
Далин
18
Янссон
19
Зеттерстрем
25
Реслер
17
Стригер Ларсен
25
Бузанелло
4
Йонсен
5
Рикс
10
Кристиансен
6
Пенья
92
Телин
28
Виснер
23
Пресиадо
23
Пресиадо
28
Виснер
10
Гараслин
7
Красники
7
Красники
10
Гараслин
33
Олатунжи
7
Ррахмани
7
Ррахмани
33
Олатунжи
10
Кристиансен
22
Али
22
Али
10
Кристиансен
4
Йонсен
34
Лукили
34
Лукили
4
Йонсен
25
Реслер
38
Болин
38
Болин
25
Реслер
5
Рикс
22
Ботхейм
22
Ботхейм
5
Рикс
Остались в запасе
Спарта
Мальме
42
Войтех Ворел
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
50
Йоаким Перссон
ВР
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
7
Отто Розенгрен
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
10
Оливер Берг
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Остались в запасе
50
Йоаким Перссон
ВР
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
7
Отто Розенгрен
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
10
Оливер Берг
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Спарта - Мальме
3
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
11
16
Офсайды
2
1
Количество передач
302
396
Сейвы
4
2
Точность передач %
67
75
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
6
3

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Спарта» против «Мальме», 4-й Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спарта» – «Мальме»

«Спарта» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Мальме Спарта
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