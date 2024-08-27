27.08.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Завершен
Составы команд
Спарта
Спарта
4-2-3-1
1
Виндаль
41
Витик
27
Панак
4
Серенсен
28
Виснер
20
Лячи
6
Кайринен
10
Гараслин
7
Бирманчевич
11
Ринеш
33
Олатунжи
3-2-3-1-1
27
Далин
18
Янссон
19
Зеттерстрем
25
Реслер
17
Стригер Ларсен
25
Бузанелло
4
Йонсен
5
Рикс
10
Кристиансен
6
Пенья
92
Телин
28
Виснер
23
Пресиадо
23
Пресиадо
28
Виснер
10
Гараслин
7
Красники
7
Красники
10
Гараслин
33
Олатунжи
7
Ррахмани
7
Ррахмани
33
Олатунжи
10
Кристиансен
22
Али
22
Али
10
Кристиансен
4
Йонсен
34
Лукили
34
Лукили
4
Йонсен
25
Реслер
38
Болин
38
Болин
25
Реслер
5
Рикс
22
Ботхейм
22
Ботхейм
5
Рикс
Остались в запасе
Спарта
Мальме
42
Войтех Ворел
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
50
Йоаким Перссон
ВР
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
7
Отто Розенгрен
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
10
Оливер Берг
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Остались в запасе
50
Йоаким Перссон
ВР
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
7
Отто Розенгрен
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
10
Оливер Берг
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Спарта - Мальме
3
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
11
16
Офсайды
2
1
Количество передач
302
396
Сейвы
4
2
Точность передач %
67
75
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Спарта» против «Мальме», 4-й Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спарта» – «Мальме»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»