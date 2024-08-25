25.08.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Эдоардо Бове
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
67
Жоау Кошта
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Свилар
17
Анхелиньо
5
Н'Дика
23
Манчини
2
Челик
5
Паредес
4
Кристанте
7
Пеллегрини
18
Соуле
9
Довбик
21
Дибала
4-3-2-1
32
Васкес
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
6
Валюкевич
6
Хендерсон
14
Мале
10
Фаццини
9
Сольбаккен
11
Гьяси
29
Коломбо
2
Челик
59
Залевски
59
Залевски
2
Челик
4
Кристанте
28
Ле Фе
28
Ле Фе
4
Кристанте
5
Паредес
8
Бальданци
8
Бальданци
5
Паредес
18
Соуле
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Соуле
3
Пеццелла
13
Кэкачей
13
Кэкачей
3
Пеццелла
10
Фаццини
30
Стоянович
30
Стоянович
10
Фаццини
14
Мале
32
Хаас
32
Хаас
14
Мале
9
Сольбаккен
94
Эспозито
94
Эспозито
9
Сольбаккен
29
Коломбо
11
Эконг
11
Эконг
29
Коломбо
Остались в запасе
Рома
Эмполи
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Рома - Эмполи
3
Всего ударов по воротам
26
14
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
10
11
Количество передач
615
229
Сейвы
2
6
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
18
12
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.07
2.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Эмполи», 2-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Эмполи»
- Прямой эфир матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»