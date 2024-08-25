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  • «Рома» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

«Рома» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

25 августа 2024, 20:35
Рома
25.08.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 2
Завершен
Эмполи
80' Э. Шомуродов
45' Э. Гьяси 61' Л. Коломбо (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
18
Матиас Соуле
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
(К) ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Рома
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Эдоардо Бове
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
67
Жоау Кошта
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Эмполи
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
32
Николас Хаас
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Свилар
17
Анхелиньо
5
Н'Дика
23
Манчини
2
Челик
5
Паредес
4
Кристанте
7
Пеллегрини
18
Соуле
9
Довбик
21
Дибала
4-3-2-1
32
Васкес
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
6
Валюкевич
6
Хендерсон
14
Мале
10
Фаццини
9
Сольбаккен
11
Гьяси
29
Коломбо
2
Челик
59
Залевски
59
Залевски
2
Челик
4
Кристанте
28
Ле Фе
28
Ле Фе
4
Кристанте
5
Паредес
8
Бальданци
8
Бальданци
5
Паредес
18
Соуле
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Соуле
3
Пеццелла
13
Кэкачей
13
Кэкачей
3
Пеццелла
10
Фаццини
30
Стоянович
30
Стоянович
10
Фаццини
14
Мале
32
Хаас
32
Хаас
14
Мале
9
Сольбаккен
94
Эспозито
94
Эспозито
9
Сольбаккен
29
Коломбо
11
Эконг
11
Эконг
29
Коломбо
Остались в запасе
Рома
Эмполи
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Рома - Эмполи
3
Всего ударов по воротам
26
14
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
10
11
Количество передач
615
229
Сейвы
2
6
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
18
12
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.07
2.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Эмполи», 2-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Эмполи»

«Рома» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Эмполи Рома
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