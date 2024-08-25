Составы команд
Алавес
Алавес
4-3-1-2
1
Сивера
3
Санчес
15
Седлар
5
Абкар
14
Теналья
8
Бланко
6
Гевара
17
Конечны
7
Висенте
19
Кике
19
Стоичков
4-2-3-1
1
Силва
20
Сабали
3
Льоренте
5
Бартра
13
Родригес
21
Рока
10
Карвалью
24
Руйбаль
8
Форнальс
10
Фекир
7
Хуанми
7
Висенте
24
Диарра
24
Диарра
7
Висенте
6
Гевара
23
Бенавидес
23
Бенавидес
6
Гевара
19
Кике
18
Гуриди
18
Гуриди
19
Кике
17
Конечны
15
Ромеро
15
Ромеро
17
Конечны
19
Стоичков
77
Мартин
77
Мартин
19
Стоичков
13
Родригес
15
Перро
15
Перро
13
Родригес
5
Бартра
4
Натан
4
Натан
5
Бартра
8
Форнальс
10
Родри
10
Родри
8
Форнальс
7
Хуанми
10
Эз Абде
10
Эз Абде
7
Хуанми
24
Руйбаль
6
Авила
6
Авила
24
Руйбаль
Остались в запасе
Алавес
Бетис
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Адриан
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Адриан
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Алавес - Бетис
1
1
4
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
8
Нарушения
17
16
Офсайды
1
1
Количество передач
300
530
Сейвы
3
1
Точность передач %
66
82
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.21
1.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Бетиса», 2-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 20:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Бетис»
- Прямой эфир матча можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»