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Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Бетиса», 2-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 20:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Бетис»