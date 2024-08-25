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  • «Ливерпуль» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

«Ливерпуль» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

25 августа 2024, 17:20
Ливерпуль
25.08.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Брентфорд
13' Л. Диас 70' М. Салах
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К) ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
20
Жота
8
Собослаи
10
Салах
14
Диас
4-1-2-3
1
Флеккен
2
Расмуссен
2
Пайннок
20
Айер
22
Коллинс
27
Янельт
23
Нергор
8
Йенсен
19
Мбемо
9
Висса
23
Льюис-Поттер
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
3
Эндо
3
Эндо
38
Гравенберх
10
Салах
10
Эллиот
10
Эллиот
10
Салах
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
27
Янельт
16
Ониика
16
Ониика
27
Янельт
8
Йенсен
14
Карвалью
14
Карвалью
8
Йенсен
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
9
Висса
7
Шаде
7
Шаде
9
Висса
Остались в запасе
Ливерпуль
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
14
Райан Тревитт
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
14
Райан Тревитт
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Ливерпуль - Брентфорд
2
3
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
7
Офсайды
1
2
Количество передач
602
358
Сейвы
2
6
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.65
0.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Брентфорда», 2-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль»«Брентфорд»

«Ливерпуль» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брентфорд Ливерпуль
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