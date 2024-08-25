25.08.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
20
Жота
8
Собослаи
10
Салах
14
Диас
4-1-2-3
1
Флеккен
2
Расмуссен
2
Пайннок
20
Айер
22
Коллинс
27
Янельт
23
Нергор
8
Йенсен
19
Мбемо
9
Висса
23
Льюис-Поттер
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
3
Эндо
3
Эндо
38
Гравенберх
10
Салах
10
Эллиот
10
Эллиот
10
Салах
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
27
Янельт
16
Ониика
16
Ониика
27
Янельт
8
Йенсен
14
Карвалью
14
Карвалью
8
Йенсен
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
9
Висса
7
Шаде
7
Шаде
9
Висса
Остались в запасе
Ливерпуль
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
14
Райан Тревитт
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
14
Райан Тревитт
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Ливерпуль - Брентфорд
2
3
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
7
Офсайды
1
2
Количество передач
602
358
Сейвы
2
6
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.65
0.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Брентфорда», 2-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Брентфорд»
- Прямой эфир матча можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также матч будет транслировать «Bеttery».
Источник: «Бомбардир»