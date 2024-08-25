25.08.2024, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Торино
Торино
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
27
Алессандро Деллавалле
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
25
Алиу Нджи
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-1-3-2
32
Милинкович-Савич
25
Масина
23
Войвода
23
Коко
19
Лазаро
61
Тамез
21
Риччи
17
Линетти
20
Илич
91
Сапата
19
Адамс
4-1-2-2-1
29
Карнесекки
77
Дзаппакоста
4
Хин
19
Джимсити
13
Руджери
15
де Рон
13
Эдерсон
4
Брешианини
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
23
Войвода
3
Соса
3
Соса
23
Войвода
61
Тамез
2
Дембеле
2
Дембеле
61
Тамез
21
Риччи
17
Чаммальикелла
17
Чаммальикелла
21
Риччи
19
Адамс
14
Карамо
14
Карамо
19
Адамс
17
Де Кетеларе
52
Манцони
52
Манцони
17
Де Кетеларе
13
Эдерсон
21
Касса
21
Касса
13
Эдерсон
4
Брешианини
10
Самарджич
10
Самарджич
4
Брешианини
32
Ретеги
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
32
Ретеги
4
Хин
2
Палестра
2
Палестра
4
Хин
Остались в запасе
Торино
Аталанта
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
27
Алессандро Деллавалле
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
11
Кристофер Хорват
ЦП
25
Алиу Нджи
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
41
Pietro Tornaghi
ЦЗ
43
Лоренцо Риччио
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
27
Алессандро Деллавалле
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
11
Кристофер Хорват
ЦП
25
Алиу Нджи
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
41
Pietro Tornaghi
ЦЗ
43
Лоренцо Риччио
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Торино - Аталанта
3
4
Всего ударов по воротам
13
25
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
14
Офсайды
1
0
Количество передач
347
462
Сейвы
8
4
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
4
12
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
18
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
2.43
3.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Аталанты», 2-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Аталанта»
- Прямой эфир матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»