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  • «Вулверхэмптон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

«Вулверхэмптон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

25 августа 2024, 14:50
Вулверхэмптон
25.08.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 6
Завершен
Челси
27' М. Кунья 45+6' Й. Ларсен
2' Н. Джексон 45' К. Палмер 49' Н. Мадуэке 58' Н. Мадуэке 63' Н. Мадуэке 80' Ж. Феликс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Марио Лемина
(К) ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
11
Николас Джексон
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
4-1-2-3
1
Са
21
Айт Нури
15
Москера
24
Тоти
2
Доэрти
99
Лемина
35
Гомес
27
Беллегард
22
Ларсен
7
Хванг
10
Кунья
4-2-3-1
97
Санчес
27
Густо
3
Фофана
6
Колуилл
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
20
Мадуэке
10
Палмер
27
Мудрик
11
Джексон
21
Айт Нури
15
Доусон
15
Доусон
21
Айт Нури
27
Беллегард
21
Гомеш
21
Гомеш
27
Беллегард
99
Лемина
20
Дойл
20
Дойл
99
Лемина
10
Кунья
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Кунья
7
Хванг
11
Поденсе
11
Поденсе
7
Хванг
17
Кукурелья
12
Вейга
12
Вейга
17
Кукурелья
25
Кайседо
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
25
Кайседо
27
Мудрик
7
Нету
7
Нету
27
Мудрик
11
Джексон
79
Феликс
79
Феликс
11
Джексон
10
Палмер
28
Нкунку
28
Нкунку
10
Палмер
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Челси
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Вулверхэмптон - Челси
2
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
13
Офсайды
3
1
Количество передач
301
488
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.92
1.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Челси», 2-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Челси»

«Вулверхэмптон» – «Челси» смотреть онлайн 25 августа

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Вулверхэмптон
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