25.08.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 6
Завершен
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
4-1-2-3
1
Са
21
Айт Нури
15
Москера
24
Тоти
2
Доэрти
99
Лемина
35
Гомес
27
Беллегард
22
Ларсен
7
Хванг
10
Кунья
4-2-3-1
97
Санчес
27
Густо
3
Фофана
6
Колуилл
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
20
Мадуэке
10
Палмер
27
Мудрик
11
Джексон
21
Айт Нури
15
Доусон
15
Доусон
21
Айт Нури
27
Беллегард
21
Гомеш
21
Гомеш
27
Беллегард
99
Лемина
20
Дойл
20
Дойл
99
Лемина
10
Кунья
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Кунья
7
Хванг
11
Поденсе
11
Поденсе
7
Хванг
17
Кукурелья
12
Вейга
12
Вейга
17
Кукурелья
25
Кайседо
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
25
Кайседо
27
Мудрик
7
Нету
7
Нету
27
Мудрик
11
Джексон
79
Феликс
79
Феликс
11
Джексон
10
Палмер
28
Нкунку
28
Нкунку
10
Палмер
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Челси
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Вулверхэмптон - Челси
2
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
13
Офсайды
3
1
Количество передач
301
488
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.92
1.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Челси», 2-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Челси»
- Прямой эфир матча можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»