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  • «Торпедо» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

«Торпедо» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

25 августа 2024, 15:50
Торпедо
25.08.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Черноморец
56' А. Чупаев
59' Е. Иванов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
77
Аршак Корян
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Черноморец
75
Иван Будачев
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
88
Зикрула Магомедов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Бабурин
90
Роганович
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
77
Корян
90
Галкин
2
Манелов
9
Чупаев
3-3-3-1
1
Фролкин
4
Кумбурович
17
Фомин
5
Стежко
5
Мусалов
35
Енин
3
Красильниченко
7
Антонов
20
Столбов
8
Иванов
25
Уридия
3
Иваньков
15
Данилкин
15
Данилкин
3
Иваньков
2
Манелов
33
Камара
33
Камара
2
Манелов
90
Галкин
17
Горбунов
17
Горбунов
90
Галкин
77
Корян
17
Шитов
17
Шитов
77
Корян
5
Мусалов
57
Кротов
57
Кротов
5
Мусалов
25
Уридия
75
Окладников
75
Окладников
25
Уридия
Остались в запасе
Торпедо
Черноморец
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
75
Иван Будачев
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
88
Зикрула Магомедов
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
88
Зикрула Магомедов
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Торпедо - Черноморец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Черноморца», 7-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Черноморец»

Торпедо-Черноморец смотреть онлайн 25 августа

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Черноморец Торпедо
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