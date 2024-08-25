25.08.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 7 тур
Россия. Первая лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-1-1-3-1
23
Бабурин
90
Роганович
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
77
Корян
90
Галкин
2
Манелов
9
Чупаев
3-3-3-1
1
Фролкин
4
Кумбурович
17
Фомин
5
Стежко
5
Мусалов
35
Енин
3
Красильниченко
7
Антонов
20
Столбов
8
Иванов
25
Уридия
3
Иваньков
15
Данилкин
15
Данилкин
3
Иваньков
2
Манелов
33
Камара
33
Камара
2
Манелов
90
Галкин
17
Горбунов
17
Горбунов
90
Галкин
77
Корян
17
Шитов
17
Шитов
77
Корян
5
Мусалов
57
Кротов
57
Кротов
5
Мусалов
25
Уридия
75
Окладников
75
Окладников
25
Уридия
Остались в запасе
Торпедо
Черноморец
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
75
Иван Будачев
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
88
Зикрула Магомедов
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
88
Зикрула Магомедов
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Торпедо - Черноморец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Черноморца», 7-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»