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  • «Уфа» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

«Уфа» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

25 августа 2024, 10:50
1
Уфа
25.08.2024, воскресенье, 12:00
Россия. Первая лига, 7 тур
3 : 4
Завершен
Сочи
35' М. Агеян 38' В. Адаев 45' В. Ложкин
4' В. Писарский 62' О. Кожемякин 85' М. Крамарич 90+4' М. Крамарич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
24
A. Khezhev
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
37
Макар Чирков
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Баклов
62
Карпов
38
Захаров
5
Кутин
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
97
Пасевич
88
Агеян
11
Гуренко
25
Ложкин
9
Адаев
4-2-3-1
33
Карабашев
28
Магаль
22
Кожемякин
4
Литвинов
17
Макарчук
5
Кравцов
14
Сааведра
14
Крамарич
77
Лазарев
29
Никитин
77
Писарский
20
Мацхарашвили
8
Шаваев
8
Шаваев
20
Мацхарашвили
9
Адаев
8
Исаев
8
Исаев
9
Адаев
25
Ложкин
9
Муллин
9
Муллин
25
Ложкин
4
Литвинов
91
Суслов
91
Суслов
4
Литвинов
5
Кравцов
21
Макаров
21
Макаров
5
Кравцов
77
Лазарев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
77
Лазарев
Остались в запасе
Уфа
Сочи
40
Алексей Чернов
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
Главный тренер
Евгений Харлачев
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
24
A. Khezhev
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
37
Макар Чирков
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
24
A. Khezhev
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
37
Макар Чирков
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Уфа - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Сочи», 7-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Сочи»

«Уфа» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сочи Уфа
Комментарии (1)
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sochi-2013
1724586494
Молодцы. Можете вернуться в Сочи.
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