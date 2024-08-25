25.08.2024, воскресенье, 12:00
Россия. Первая лига, 7 тур
Россия. Первая лига, 7 тур
3 : 4
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
3-1-1-3-2
1
Баклов
62
Карпов
38
Захаров
5
Кутин
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
97
Пасевич
88
Агеян
11
Гуренко
25
Ложкин
9
Адаев
4-2-3-1
33
Карабашев
28
Магаль
22
Кожемякин
4
Литвинов
17
Макарчук
5
Кравцов
14
Сааведра
14
Крамарич
77
Лазарев
29
Никитин
77
Писарский
20
Мацхарашвили
8
Шаваев
8
Шаваев
20
Мацхарашвили
9
Адаев
8
Исаев
8
Исаев
9
Адаев
25
Ложкин
9
Муллин
9
Муллин
25
Ложкин
4
Литвинов
91
Суслов
91
Суслов
4
Литвинов
5
Кравцов
21
Макаров
21
Макаров
5
Кравцов
77
Лазарев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
77
Лазарев
Остались в запасе
Уфа
Сочи
40
Алексей Чернов
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
Главный тренер
Евгений Харлачев
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
24
A. Khezhev
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
37
Макар Чирков
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
24
A. Khezhev
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
37
Макар Чирков
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Уфа - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Сочи», 7-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 12:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»