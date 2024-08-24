24.08.2024, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
4-1-2-2-1
1
Сузуки
14
Валери
40
Балог
3
Циркати
26
Кулибали
19
Сом
24
Эстевес
80
Бернабе
7
Михаила
27
Ман
14
Бонни
4-2-3-1
16
Меньян
2
Калабрия
23
Томори
31
Павлович
19
Эрнандес
14
Рейндерс
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
80
Муса
27
Леау
19
Окафор
7
Михаила
15
Дель Прато
15
Дель Прато
7
Михаила
24
Эстевес
25
Сиприен
25
Сиприен
24
Эстевес
19
Сом
22
Кансельери
22
Кансельери
19
Сом
27
Ман
11
Альмквист
11
Альмквист
27
Ман
2
Калабрия
22
Эмерсон
22
Эмерсон
2
Калабрия
80
Муса
24
Фофана
24
Фофана
80
Муса
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
19
Окафор
9
Йович
9
Йович
19
Окафор
Остались в запасе
Парма
Милан
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Антуан Эно
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
62
Mateusz Kowalski
ЦП
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Антуан Эно
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
62
Mateusz Kowalski
ЦП
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Остались в запасе
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Парма - Милан
3
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
9
Нарушения
9
13
Офсайды
2
0
Количество передач
370
550
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.71
2.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Милана», 2-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»