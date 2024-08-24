Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Парма» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Парма» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 18:20
Парма
24.08.2024, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Милан
2' Д. Ман 77' М. Кансельери
66' К. Пулишич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
19
Симон Сом
(К) ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
(К) ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
18
Антуан Эно
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
62
Mateusz Kowalski
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Милан
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Сузуки
14
Валери
40
Балог
3
Циркати
26
Кулибали
19
Сом
24
Эстевес
80
Бернабе
7
Михаила
27
Ман
14
Бонни
4-2-3-1
16
Меньян
2
Калабрия
23
Томори
31
Павлович
19
Эрнандес
14
Рейндерс
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
80
Муса
27
Леау
19
Окафор
7
Михаила
15
Дель Прато
15
Дель Прато
7
Михаила
24
Эстевес
25
Сиприен
25
Сиприен
24
Эстевес
19
Сом
22
Кансельери
22
Кансельери
19
Сом
27
Ман
11
Альмквист
11
Альмквист
27
Ман
2
Калабрия
22
Эмерсон
22
Эмерсон
2
Калабрия
80
Муса
24
Фофана
24
Фофана
80
Муса
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
19
Окафор
9
Йович
9
Йович
19
Окафор
Остались в запасе
Парма
Милан
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Антуан Эно
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
62
Mateusz Kowalski
ЦП
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Антуан Эно
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
62
Mateusz Kowalski
ЦП
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Остались в запасе
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Парма - Милан
3
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
9
Нарушения
9
13
Офсайды
2
0
Количество передач
370
550
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.71
2.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Милана», 2-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Милан»

«Парма» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Парма
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+