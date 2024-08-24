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  • «Лион» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Лион» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 16:50
Лион
24.08.2024, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 2
Завершен
Монако
65' Э. Бен-Сегир 80' Л. Камара
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
20
Лукас Перри
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Монако
16
Филипп Кен
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
23
Орель Мангала
ОП
14
Махамаду Диавара
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Монако
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Кайо Энрике
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
3-3-3-1
20
Перри
16
Абнер
19
Ниахате
15
Чалета-Цар
22
Мата
8
Какере
2
Мэйтленд-Найлс
10
Бенрахма
7
Нуама
39
Фофана
91
Ляказетт
3-1-1-3-2
16
Кен
2
Вандерсон
22
Салису
6
Керер
6
Закария
8
Камара
4
Якобс
29
Бен-Сегир
18
Минамино
36
Эмболо
11
Аклиуш
16
Абнер
18
Матич
18
Матич
16
Абнер
10
Бенрахма
14
Диавара
14
Диавара
10
Бенрахма
8
Какере
8
Толиссо
8
Толиссо
8
Какере
39
Фофана
17
Бальде
17
Бальде
39
Фофана
7
Нуама
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
7
Нуама
29
Бен-Сегир
11
Уаттара
11
Уаттара
29
Бен-Сегир
2
Вандерсон
4
Тезе
4
Тезе
2
Вандерсон
18
Минамино
90
Синго
90
Синго
18
Минамино
6
Закария
27
Магасса
27
Магасса
6
Закария
36
Эмболо
99
Иленихена
99
Иленихена
36
Эмболо
Остались в запасе
Лион
Монако
1
Антони Лопеш
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
23
Орель Мангала
ОП
Главный тренер
Пьер Саж
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Антони Лопеш
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
23
Орель Мангала
ОП
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Лион - Монако
2
1
2
Всего ударов по воротам
1
21
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
6
Нарушения
19
9
Офсайды
4
1
Количество передач
314
487
Сейвы
4
0
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
0
14
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
0.03
1.94

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Монако», 2-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Монако»

«Лион» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Лион
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