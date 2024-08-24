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  • «Манчестер Сити» – «Ипсвич Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Манчестер Сити» – «Ипсвич Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 15:50
Манчестер Сити
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
4 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
12' Э. Холанд (П) 14' К. Де Брюйне 16' Э. Холанд 88' Э. Холанд
7' С. Шмодикс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
(К) АП
22
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Сэм Морси
(К) ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
11
Сэмми Шмодикс
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
14
Джек Тэйлор
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
8
Конор Чаплин
ЦФ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
25
Аканджи
24
Гвардиол
3
Диаш
82
Льюис
8
Ковачич
20
Силва
11
Де Брюйне
22
Савиньо
9
Холанд
11
Доку
3-2-2-2-1
49
Мурич
4
Туанзебе
26
Вулфенден
24
Гривз
2
Джонсон
3
Дэвис
8
Морси
21
Луонго
20
Хатчинсон
11
Шмодикс
19
Делап
8
Ковачич
6
Стоунз
6
Стоунз
8
Ковачич
11
Де Брюйне
27
Нуньес
27
Нуньес
11
Де Брюйне
11
Доку
20
Гюндоган
20
Гюндоган
11
Доку
9
Холанд
24
Макэйти
24
Макэйти
9
Холанд
22
Савиньо
10
Грилиш
10
Грилиш
22
Савиньо
4
Туанзебе
25
Эдмундсон
25
Эдмундсон
4
Туанзебе
21
Луонго
14
Тэйлор
14
Тэйлор
21
Луонго
11
Шмодикс
10
Харнесс
10
Харнесс
11
Шмодикс
20
Хатчинсон
8
Чаплин
8
Чаплин
20
Хатчинсон
19
Делап
12
Аль-Хамади
12
Аль-Хамади
19
Делап
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ипсвич Таун
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Манчестер Сити - Ипсвич Таун
2
3
Всего ударов по воротам
14
1
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
1
Нарушения
4
15
Офсайды
3
1
Количество передач
747
232
Сейвы
0
1
Точность передач %
92
81
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
0
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
3.15
0.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Ипсвич Тауна», 2-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ипсвич Таун»

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ипсвич Таун Манчестер Сити
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