24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Англия. Премьер-лига, 2 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
4-1-3-2
31
Эдерсон
25
Аканджи
24
Гвардиол
3
Диаш
82
Льюис
8
Ковачич
20
Силва
11
Де Брюйне
22
Савиньо
9
Холанд
11
Доку
3-2-2-2-1
49
Мурич
4
Туанзебе
26
Вулфенден
24
Гривз
2
Джонсон
3
Дэвис
8
Морси
21
Луонго
20
Хатчинсон
11
Шмодикс
19
Делап
8
Ковачич
6
Стоунз
6
Стоунз
8
Ковачич
11
Де Брюйне
27
Нуньес
27
Нуньес
11
Де Брюйне
11
Доку
20
Гюндоган
20
Гюндоган
11
Доку
9
Холанд
24
Макэйти
24
Макэйти
9
Холанд
22
Савиньо
10
Грилиш
10
Грилиш
22
Савиньо
4
Туанзебе
25
Эдмундсон
25
Эдмундсон
4
Туанзебе
21
Луонго
14
Тэйлор
14
Тэйлор
21
Луонго
11
Шмодикс
10
Харнесс
10
Харнесс
11
Шмодикс
20
Хатчинсон
8
Чаплин
8
Чаплин
20
Хатчинсон
19
Делап
12
Аль-Хамади
12
Аль-Хамади
19
Делап
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ипсвич Таун
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Манчестер Сити - Ипсвич Таун
2
3
Всего ударов по воротам
14
1
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
1
Нарушения
4
15
Офсайды
3
1
Количество передач
747
232
Сейвы
0
1
Точность передач %
92
81
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
0
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
3.15
0.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Ипсвич Тауна», 2-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ипсвич Таун»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»