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  • «Фулхэм» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Фулхэм» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 15:50
Фулхэм
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
18' Э. Смит-Роу 70' А. Ивоби
38' В. Фас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
(К) ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
6
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
14
Бобби Рид
АП
9
Джейми Варди
(К) ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-1-3-2
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
6
Диоп
2
Тете
23
Лукич
17
Ивоби
32
Смит-Роу
24
Траоре
9
Муньис
8
Перейра
4-2-3-1
1
Хермансен
24
Джастин
23
Вестергор
4
Фас
34
Кристиансен
6
Уинкс
4
Ндиди
10
Буонанотте
14
Рид
7
Фатаву
9
Варди
24
Траоре
10
Кэрни
10
Кэрни
24
Траоре
8
Перейра
6
Рид
6
Рид
8
Перейра
32
Смит-Роу
10
Уилсон
10
Уилсон
32
Смит-Роу
9
Муньис
9
Хименес
9
Хименес
9
Муньис
10
Буонанотте
34
Скипп
34
Скипп
10
Буонанотте
34
Кристиансен
20
МакАтир
20
МакАтир
34
Кристиансен
9
Варди
45
Мавидиди
45
Мавидиди
9
Варди
14
Рид
10
Айю
10
Айю
14
Рид
Остались в запасе
Фулхэм
Лестер
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Фулхэм - Лестер
3
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
14
13
Офсайды
0
5
Количество передач
529
427
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.72
0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Лестера», 2-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Лестер»

«Фулхэм» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Лестер Фулхэм
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