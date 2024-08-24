24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Фулхэм
Фулхэм
4-1-3-2
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
6
Диоп
2
Тете
23
Лукич
17
Ивоби
32
Смит-Роу
24
Траоре
9
Муньис
8
Перейра
4-2-3-1
1
Хермансен
24
Джастин
23
Вестергор
4
Фас
34
Кристиансен
6
Уинкс
4
Ндиди
10
Буонанотте
14
Рид
7
Фатаву
9
Варди
24
Траоре
10
Кэрни
10
Кэрни
24
Траоре
8
Перейра
6
Рид
6
Рид
8
Перейра
32
Смит-Роу
10
Уилсон
10
Уилсон
32
Смит-Роу
9
Муньис
9
Хименес
9
Хименес
9
Муньис
10
Буонанотте
34
Скипп
34
Скипп
10
Буонанотте
34
Кристиансен
20
МакАтир
20
МакАтир
34
Кристиансен
9
Варди
45
Мавидиди
45
Мавидиди
9
Варди
14
Рид
10
Айю
10
Айю
14
Рид
Остались в запасе
Фулхэм
Лестер
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Фулхэм - Лестер
3
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
14
13
Офсайды
0
5
Количество передач
529
427
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.72
0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Лестера», 2-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Лестер»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»