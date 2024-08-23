23.08.2024, пятница, 22:30
Испания. Примера, 2 тур
Испания. Примера, 2 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
4-1-2-2-1
1
Нюланд
17
Педроса
5
Баде
4
Салас
22
Кармона
6
Агум
24
Санчес
8
Ньигес
7
Окампос
11
Лукебакио
16
Ромеро
4-1-1-3-1
13
Конде
26
Фемения
53
Камбвала
3
Байи
23
Кардона
18
Гуйе
14
Комесанья
11
Акомах
7
Данжума
10
Баэна
19
Пепе
4
Салас
23
Маркао
23
Маркао
4
Салас
7
Окампос
16
Навас
16
Навас
7
Окампос
11
Лукебакио
97
Соу
97
Соу
11
Лукебакио
24
Санчес
21
Эджуке
21
Эджуке
24
Санчес
16
Ромеро
17
Ихеначо
17
Ихеначо
16
Ромеро
3
Байи
39
Альбиоль
39
Альбиоль
3
Байи
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
11
Акомах
10
Пино
10
Пино
11
Акомах
7
Данжума
7
Перес
7
Перес
7
Данжума
19
Пепе
11
Барри
11
Барри
19
Пепе
Остались в запасе
Севилья
Вильярреал
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Севилья - Вильярреал
3
5
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
7
2
Нарушения
16
8
Офсайды
4
4
Количество передач
528
355
Сейвы
4
6
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.09
0.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Вильярреала», 2-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»