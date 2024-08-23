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  • «Севилья» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

«Севилья» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

23 августа 2024, 21:20
Севилья
23.08.2024, пятница, 22:30
Испания. Примера, 2 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
45+6' Д. Лукебакио
2' А. Данжума 90+5' А. Перес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
7
Лукас Окампос
(К) ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
10
Алекс Баэна
(К) ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Севилья
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Айосе Перес
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нюланд
17
Педроса
5
Баде
4
Салас
22
Кармона
6
Агум
24
Санчес
8
Ньигес
7
Окампос
11
Лукебакио
16
Ромеро
4-1-1-3-1
13
Конде
26
Фемения
53
Камбвала
3
Байи
23
Кардона
18
Гуйе
14
Комесанья
11
Акомах
7
Данжума
10
Баэна
19
Пепе
4
Салас
23
Маркао
23
Маркао
4
Салас
7
Окампос
16
Навас
16
Навас
7
Окампос
11
Лукебакио
97
Соу
97
Соу
11
Лукебакио
24
Санчес
21
Эджуке
21
Эджуке
24
Санчес
16
Ромеро
17
Ихеначо
17
Ихеначо
16
Ромеро
3
Байи
39
Альбиоль
39
Альбиоль
3
Байи
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
11
Акомах
10
Пино
10
Пино
11
Акомах
7
Данжума
7
Перес
7
Перес
7
Данжума
19
Пепе
11
Барри
11
Барри
19
Пепе
Остались в запасе
Севилья
Вильярреал
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Севилья - Вильярреал
3
5
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
7
2
Нарушения
16
8
Офсайды
4
4
Количество передач
528
355
Сейвы
4
6
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.09
0.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Вильярреала», 2-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья»«Вильярреал»

«Севилья» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Севилья
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