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  • «Мальме» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024

«Мальме» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024

21 августа 2024, 20:50
Мальме
21.08.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Спарта
31' Й. Стригер Ларсен (АГ) 89' М. Ринеш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
(К) ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
38
Хуго Болин
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
27
Филип Панак
(К) ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
11
Матей Ринеш
ЛВ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
5
Серен Рикс
ЦП
10
Оливер Берг
ЦП
22
Таха Али
ЦП
34
Закария Лукили
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Спарта
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
10
Якуб Пешек
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
9
Кристоф Данек
АП
22
Индрит Тучи
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
4-1-3-2
27
Далин
25
Бузанелло
18
Янссон
19
Зеттерстрем
17
Стригер Ларсен
4
Йонсен
11
Нанаси
6
Пенья
38
Болин
22
Ботхейм
92
Телин
4-2-3-1
1
Виндаль
23
Пресиадо
27
Панак
4
Серенсен
41
Витик
20
Лячи
6
Кайринен
7
Бирманчевич
11
Ринеш
10
Гараслин
33
Олатунжи
38
Болин
22
Али
22
Али
38
Болин
22
Ботхейм
10
Кристиансен
10
Кристиансен
22
Ботхейм
41
Витик
30
Зелены
30
Зелены
41
Витик
23
Пресиадо
28
Виснер
28
Виснер
23
Пресиадо
10
Гараслин
10
Пешек
10
Пешек
10
Гараслин
20
Лячи
18
Садилек
18
Садилек
20
Лячи
33
Олатунжи
7
Кухта
7
Кухта
33
Олатунжи
Остались в запасе
Мальме
Спарта
30
Рикардо Фридрих
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
10
Оливер Берг
ЦП
34
Закария Лукили
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
7
Эрмал Красники
ЛВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
30
Рикардо Фридрих
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
10
Оливер Берг
ЦП
34
Закария Лукили
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
7
Эрмал Красники
ЛВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Мальме - Спарта
3
3
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
11
Офсайды
2
4
Количество передач
642
289
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
70
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
4
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальме» против «Спарты», 4-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальме» – «Спарта»

«Мальме» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Спарта Мальме
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