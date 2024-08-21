21.08.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 2
Завершен
Составы команд
Мальме
Мальме
4-1-3-2
27
Далин
25
Бузанелло
18
Янссон
19
Зеттерстрем
17
Стригер Ларсен
4
Йонсен
11
Нанаси
6
Пенья
38
Болин
22
Ботхейм
92
Телин
4-2-3-1
1
Виндаль
23
Пресиадо
27
Панак
4
Серенсен
41
Витик
20
Лячи
6
Кайринен
7
Бирманчевич
11
Ринеш
10
Гараслин
33
Олатунжи
38
Болин
22
Али
22
Али
38
Болин
22
Ботхейм
10
Кристиансен
10
Кристиансен
22
Ботхейм
41
Витик
30
Зелены
30
Зелены
41
Витик
23
Пресиадо
28
Виснер
28
Виснер
23
Пресиадо
10
Гараслин
10
Пешек
10
Пешек
10
Гараслин
20
Лячи
18
Садилек
18
Садилек
20
Лячи
33
Олатунжи
7
Кухта
7
Кухта
33
Олатунжи
Остались в запасе
Мальме
Спарта
30
Рикардо Фридрих
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
10
Оливер Берг
ЦП
34
Закария Лукили
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
7
Эрмал Красники
ЛВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
30
Рикардо Фридрих
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
10
Оливер Берг
ЦП
34
Закария Лукили
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
7
Эрмал Красники
ЛВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Мальме - Спарта
3
3
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
11
Офсайды
2
4
Количество передач
642
289
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
70
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальме» против «Спарты», 4-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальме» – «Спарта»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»