20.08.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
3-2-2-2-1
30
Шевалье
12
Менье
18
Диаките
4
Александро
3
Гудмундссон
22
Сантуш
21
Андре
10
Харальдссон
5
Кабелла
27
Жегрова
15
Дэвид
4-3-1-2
31
Кински
3
Голеш
5
Огбу
4
Зима
25
Диуф
8
Масопуст
20
Зафейрис
19
Дорли
17
Провод
18
Шранц
25
Хоры
3
Гудмундссон
31
Исмаили
31
Исмаили
3
Гудмундссон
10
Харальдссон
17
Мукау
17
Мукау
10
Харальдссон
5
Кабелла
11
Сахрауи
11
Сахрауи
5
Кабелла
15
Дэвид
29
Илич
29
Илич
15
Дэвид
8
Масопуст
26
Боржил
26
Боржил
8
Масопуст
20
Зафейрис
98
Пребсл
98
Пребсл
20
Зафейрис
18
Шранц
31
Юрасек
31
Юрасек
18
Шранц
25
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
25
Хоры
Остались в запасе
Лилль
Славия
1
Вито Манноне
ВР
1
Lisandru Olmeta
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
8
Этан Мбаппе
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
16
Alexandr Buzek
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
1
Lisandru Olmeta
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
28
Vincent Burlet
ЦЗ
8
Этан Мбаппе
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
17
Аарон Малуда
ЦФ
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
16
Alexandr Buzek
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Лилль - Славия
3
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
14
Офсайды
0
1
Количество передач
545
325
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Славии», 4-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Славия»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»