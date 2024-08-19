19.08.2024, понедельник, 22:30
Испания. Примера, 1 тур
Испания. Примера, 1 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
4-2-3-1
13
Конде
23
Кардона
3
Байи
39
Альбиоль
26
Фемения
10
Парехо
14
Комесанья
7
Данжума
10
Баэна
10
Пино
7
Морено
3-4-1-2
13
Облак
3
Аспиликуэта
24
Ле Норман
17
Рейнилду
6
Коке
8
Барриос
27
Витсель
14
Льоренте
16
Лино
9
Серлот
7
Гризманн
10
Парехо
11
Террац
11
Террац
10
Парехо
10
Баэна
18
Гуйе
18
Гуйе
10
Баэна
10
Пино
11
Акомах
11
Акомах
10
Пино
7
Данжума
7
Перес
7
Перес
7
Данжума
7
Морено
19
Пепе
19
Пепе
7
Морено
27
Витсель
20
Хименес
20
Хименес
27
Витсель
17
Рейнилду
20
Молина
20
Молина
17
Рейнилду
6
Коке
7
Де Пауль
7
Де Пауль
6
Коке
9
Серлот
10
Корреа
10
Корреа
9
Серлот
7
Гризманн
19
Альварес
19
Альварес
7
Гризманн
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетико
1
Икер Альварес
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
31
Хорациу Молдован
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вильярреал - Атлетико
1
4
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
7
12
Офсайды
2
2
Количество передач
477
590
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.73
1.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Атлетико», 1-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Атлетико»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»