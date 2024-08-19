Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Вильярреал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2024

«Вильярреал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2024

19 августа 2024, 21:20
Вильярреал
19.08.2024, понедельник, 22:30
Испания. Примера, 1 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико
18' А. Данжума 37' Коке (АГ)
20' М. Льоренте 45+5' А. Серлот
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
(К) ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Айосе Перес
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Атлетико
31
Хорациу Молдован
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-2-3-1
13
Конде
23
Кардона
3
Байи
39
Альбиоль
26
Фемения
10
Парехо
14
Комесанья
7
Данжума
10
Баэна
10
Пино
7
Морено
3-4-1-2
13
Облак
3
Аспиликуэта
24
Ле Норман
17
Рейнилду
6
Коке
8
Барриос
27
Витсель
14
Льоренте
16
Лино
9
Серлот
7
Гризманн
10
Парехо
11
Террац
11
Террац
10
Парехо
10
Баэна
18
Гуйе
18
Гуйе
10
Баэна
10
Пино
11
Акомах
11
Акомах
10
Пино
7
Данжума
7
Перес
7
Перес
7
Данжума
7
Морено
19
Пепе
19
Пепе
7
Морено
27
Витсель
20
Хименес
20
Хименес
27
Витсель
17
Рейнилду
20
Молина
20
Молина
17
Рейнилду
6
Коке
7
Де Пауль
7
Де Пауль
6
Коке
9
Серлот
10
Корреа
10
Корреа
9
Серлот
7
Гризманн
19
Альварес
19
Альварес
7
Гризманн
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетико
1
Икер Альварес
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
31
Хорациу Молдован
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вильярреал - Атлетико
1
4
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
7
12
Офсайды
2
2
Количество передач
477
590
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.73
1.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Атлетико», 1-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Атлетико»

«Вильярреал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Вильярреал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+