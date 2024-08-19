Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Комо», 1-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Комо»