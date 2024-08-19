19.08.2024, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
4-2-1-3
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
32
Кабаль
4
Гатти
3
Бремер
5
Локателли
19
Тюрам
11
Мбангула
28
Влахович
10
Йылдыз
22
Веа
3-2-1-4
25
Рейна
18
Гольданига
93
Барба
5
Морено
33
Базелли
23
Браунедер
7
Стрефецца
10
Кутроне
7
Да Кунья
3
Сала
11
Белотти
22
Веа
37
Савона
37
Савона
22
Веа
5
Локателли
12
Луис
12
Луис
5
Локателли
19
Тюрам
44
Фаджоли
44
Фаджоли
19
Тюрам
7
Да Кунья
28
Абильдгор
28
Абильдгор
7
Да Кунья
33
Базелли
16
Энгельхардт
16
Энгельхардт
33
Базелли
Абильдгор
90
Верди
90
Верди
Абильдгор
11
Белотти
99
Габриеллони
99
Габриеллони
11
Белотти
10
Кутроне
9
Черри
9
Черри
10
Кутроне
Остались в запасе
Ювентус
Комо
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
25
Эмиль Аудеро
ВР
13
Альберто Доссена
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
13
Альберто Доссена
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Ювентус - Комо
2
4
Всего ударов по воротам
10
1
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
0
Нарушения
7
10
Офсайды
1
0
Количество передач
403
308
Сейвы
0
2
Точность передач %
91
88
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
1
0
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Комо», 1-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Комо»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»