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  • «Ювентус» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2024

«Ювентус» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2024

19 августа 2024, 20:35
Ювентус
19.08.2024, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 0
Завершен
Комо
23' С. Мбангула 45+1' Т. Веа 90+1' А. Камбьясо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
(К) ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
11
Самуэль Мбангула
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
37
Николо Савона
ЦЗ
73
Йонас Рухи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Комо
25
Эмиль Аудеро
ВР
13
Альберто Доссена
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Янник Энгельхардт
ОП
90
Симоне Верди
АП
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
4-2-1-3
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
32
Кабаль
4
Гатти
3
Бремер
5
Локателли
19
Тюрам
11
Мбангула
28
Влахович
10
Йылдыз
22
Веа
3-2-1-4
25
Рейна
18
Гольданига
93
Барба
5
Морено
33
Базелли
23
Браунедер
7
Стрефецца
10
Кутроне
7
Да Кунья
3
Сала
11
Белотти
22
Веа
37
Савона
37
Савона
22
Веа
5
Локателли
12
Луис
12
Луис
5
Локателли
19
Тюрам
44
Фаджоли
44
Фаджоли
19
Тюрам
7
Да Кунья
28
Абильдгор
28
Абильдгор
7
Да Кунья
33
Базелли
16
Энгельхардт
16
Энгельхардт
33
Базелли
Абильдгор
90
Верди
90
Верди
Абильдгор
11
Белотти
99
Габриеллони
99
Габриеллони
11
Белотти
10
Кутроне
9
Черри
9
Черри
10
Кутроне
Остались в запасе
Ювентус
Комо
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
25
Эмиль Аудеро
ВР
13
Альберто Доссена
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
13
Альберто Доссена
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Ювентус - Комо
2
4
Всего ударов по воротам
10
1
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
0
Нарушения
7
10
Офсайды
1
0
Количество передач
403
308
Сейвы
0
2
Точность передач %
91
88
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
1
0
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Комо», 1-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус»«Комо»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
  • Также игру будет транслировать «Bettery».

«Ювентус» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Ювентус
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