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  • «Милан» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Милан» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 20:35
Милан
17.08.2024, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 2
Завершен
Торино
89' А. Мората 90+5' Н. Окафор
30' М. Тиав (АГ) 68' Д. Сапата
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
(К) ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
91
Дуван Сапата
(К) ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Милан
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
27
Алессандро Деллавалле
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
25
Алиу Нджи
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
3-2-3-2
16
Меньян
23
Томори
12
Тиав
2
Калабрия
20
Лофтус-Чик
10
Беннасер
27
Леау
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
9
Йович
56
Салемакерс
3-2-3-2
32
Милинкович-Савич
23
Войвода
19
Лазаро
23
Коко
16
Белланова
25
Масина
17
Линетти
20
Илич
21
Риччи
91
Сапата
19
Санабрия
21
Чуквуэзе
19
Эрнандес
19
Эрнандес
21
Чуквуэзе
10
Беннасер
14
Рейндерс
14
Рейндерс
10
Беннасер
11
Пулишич
80
Муса
80
Муса
11
Пулишич
2
Калабрия
19
Окафор
19
Окафор
2
Калабрия
9
Йович
21
Мората
21
Мората
9
Йович
19
Лазаро
4
Сазонов
4
Сазонов
19
Лазаро
16
Белланова
2
Дембеле
2
Дембеле
16
Белланова
20
Илич
61
Тамез
61
Тамез
20
Илич
91
Сапата
14
Карамо
14
Карамо
91
Сапата
19
Санабрия
19
Адамс
19
Адамс
19
Санабрия
Остались в запасе
Милан
Торино
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
27
Алессандро Деллавалле
ЦЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
25
Алиу Нджи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
27
Алессандро Деллавалле
ЦЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
25
Алиу Нджи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Милан - Торино
2
4
Всего ударов по воротам
26
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
10
7
Офсайды
2
1
Количество передач
491
409
Сейвы
2
3
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
1.86
1.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Торино», 1-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан»«Торино»

«Милан» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Милан
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