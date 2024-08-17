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  • «Эвертон» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Эвертон» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 10:08
Эвертон
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Брайтон
26' К. Митома 56' Д. Уэлбек 87' С. Адингра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
5
Идрисса Гуйе
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
27
Матс Виффер
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
14
Jenson Metcalfe
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Брайтон
19
Carl Rushworth
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Марк О'Махони
ЦФ
4-3-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
5
Кин
15
Янг
6
Дукуре
42
Ироегбунам
5
Гуйе
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
3-1-2-2-2
23
Стил
5
Данк
34
Велтман
6
ван Хеке
8
Хиншелвуд
27
Виффер
20
Милнер
11
Минте
22
Митома
9
Педро
18
Уэлбек
11
Харрисон
27
Холгейт
27
Холгейт
11
Харрисон
6
Дукуре
7
Ндиайе
7
Ндиайе
6
Дукуре
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
5
Данк
4
Уэбстер
4
Уэбстер
5
Данк
22
Митома
26
Аяри
26
Аяри
22
Митома
20
Милнер
11
Гилмор
11
Гилмор
20
Милнер
9
Педро
16
Сармиенто
16
Сармиенто
9
Педро
11
Минте
7
Адингра
7
Адингра
11
Минте
Остались в запасе
Эвертон
Брайтон
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
14
Jenson Metcalfe
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
19
Carl Rushworth
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Марк О'Махони
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
14
Jenson Metcalfe
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
19
Carl Rushworth
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Марк О'Махони
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Эвертон - Брайтон
1
1
1
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
8
8
Офсайды
7
1
Количество передач
333
573
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.4
1.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Брайтона», 1-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон»«Брайтон»

«Эвертон» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брайтон Эвертон
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