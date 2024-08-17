17.08.2024, суббота, 19:24
Россия. Первая лига, 6 тур
Россия. Первая лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-1-1-3-1
23
Бабурин
90
Роганович
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
2
Манелов
90
Галкин
77
Корян
9
Чупаев
3-4-2-1
66
Янович
24
Кахидзе
3
Сагуткин
16
Шоркин
73
Петров
6
Родин
99
Емельянов
25
Ситдиков
7
Шильцов
7
Джамилов
9
Алиев
77
Корян
8
Шамкин
8
Шамкин
77
Корян
90
Галкин
17
Горбунов
17
Горбунов
90
Галкин
2
Манелов
10
Лебеденко
10
Лебеденко
2
Манелов
Шамкин
29
Апонца
29
Апонца
Шамкин
16
Шоркин
65
Толстопятов
65
Толстопятов
16
Шоркин
24
Кахидзе
17
Валиахметов
17
Валиахметов
24
Кахидзе
99
Емельянов
5
Морозов
5
Морозов
99
Емельянов
7
Шильцов
11
Магомедов
11
Магомедов
7
Шильцов
Остались в запасе
Торпедо
Нефтехимик
16
Виталий Ботнарь
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Андрей Голубев
ВР
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Торпедо - Нефтехимик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Нефтехимика», 6-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Нефтехимик»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»