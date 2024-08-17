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  • «Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 09:50
Торпедо
17.08.2024, суббота, 19:24
Россия. Первая лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Нефтехимик
32' А. Корян 35' И. Манелов
30' М. Петров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
25
Марат Ситдиков
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Бабурин
90
Роганович
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
2
Манелов
90
Галкин
77
Корян
9
Чупаев
3-4-2-1
66
Янович
24
Кахидзе
3
Сагуткин
16
Шоркин
73
Петров
6
Родин
99
Емельянов
25
Ситдиков
7
Шильцов
7
Джамилов
9
Алиев
77
Корян
8
Шамкин
8
Шамкин
77
Корян
90
Галкин
17
Горбунов
17
Горбунов
90
Галкин
2
Манелов
10
Лебеденко
10
Лебеденко
2
Манелов
Шамкин
29
Апонца
29
Апонца
Шамкин
16
Шоркин
65
Толстопятов
65
Толстопятов
16
Шоркин
24
Кахидзе
17
Валиахметов
17
Валиахметов
24
Кахидзе
99
Емельянов
5
Морозов
5
Морозов
99
Емельянов
7
Шильцов
11
Магомедов
11
Магомедов
7
Шильцов
Остались в запасе
Торпедо
Нефтехимик
16
Виталий Ботнарь
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Андрей Голубев
ВР
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Торпедо - Нефтехимик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Нефтехимика», 6-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Нефтехимик»

«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Нефтехимик Торпедо
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