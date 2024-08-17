Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Нефтехимика», 6-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Нефтехимик»