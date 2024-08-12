Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Урала», 5-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Урал»

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