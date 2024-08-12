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  • «Уфа» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2024

«Уфа» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2024

12 августа 2024, 16:20
Уфа
12.08.2024, понедельник, 17:30
Россия. Первая лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Урал
33' М. Воронов 78' А. Ионов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
88
Мигран Агеян
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
3-1-3-3
1
Баклов
45
Теняев
62
Карпов
5
Кутин
17
Анисимов
97
Пасевич
88
Агеян
7
Перченок
25
Ложкин
9
Адаев
11
Гуренко
4-1-2-2-1
71
Мамин
22
Бевеев
16
Итало
24
Филипенко
3
Гогличидзе
8
Аюпов
33
Мишкич
5
Егорычев
97
Ишков
14
Железнов
97
Воронов
88
Агеян
10
Гыстаров
10
Гыстаров
88
Агеян
11
Гуренко
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
11
Гуренко
25
Ложкин
9
Муллин
9
Муллин
25
Ложкин
22
Бевеев
34
Маргасов
34
Маргасов
22
Бевеев
14
Железнов
11
Ионов
11
Ионов
14
Железнов
Остались в запасе
Уфа
Урал
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Уфа - Урал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Урала», 5-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Урал»

Матч будет транслировать «Fonbet».

«Уфа» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Урал Уфа
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