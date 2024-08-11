11.08.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 5 тур
Россия. Первая лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
3-1-1-3-2
1
Штепа
32
Пивоваров
2
Нестеров
45
Кармаев
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
11
Кожедуб
13
Янов
11
Николаев
77
Библик
7
Хохлачев
3-3-1-1-1
16
Корякин
75
Мещанинов
15
Кочиев
15
Шадринцев
4
Юдинцев
50
Фищенко
68
Рядно
72
Гордюшенко
7
Юшин
90
Калмыков
2
Нестеров
99
Евдокимов
99
Евдокимов
2
Нестеров
11
Николаев
2
Пелих
2
Пелих
11
Николаев
11
Кожедуб
9
Козаченко
9
Козаченко
11
Кожедуб
10
Бамматгереев
8
Котов
8
Котов
10
Бамматгереев
77
Библик
19
Руденко
19
Руденко
77
Библик
72
Гордюшенко
55
Крижан
55
Крижан
72
Гордюшенко
68
Рядно
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
68
Рядно
4
Юдинцев
38
Мусаев
38
Мусаев
4
Юдинцев
15
Шадринцев
70
Самко
70
Самко
15
Шадринцев
90
Калмыков
10
Рейна
10
Рейна
90
Калмыков
Остались в запасе
Чайка
Родина
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
45
Дэвид Сангаре
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
Главный тренер
Владимир Газзаев
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
Главный тренер
Владимир Газзаев
Статистика матча Чайка - Родина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Родины», 5-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Родина»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»