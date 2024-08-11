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  • «Чайка» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

«Чайка» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

11 августа 2024, 17:50
Чайка
11.08.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Родина
6' А. Хохлачев 33' С. Библик
60' А. Юшин 66' А. Юшин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Штепа
32
Пивоваров
2
Нестеров
45
Кармаев
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
11
Кожедуб
13
Янов
11
Николаев
77
Библик
7
Хохлачев
3-3-1-1-1
16
Корякин
75
Мещанинов
15
Кочиев
15
Шадринцев
4
Юдинцев
50
Фищенко
68
Рядно
72
Гордюшенко
7
Юшин
90
Калмыков
2
Нестеров
99
Евдокимов
99
Евдокимов
2
Нестеров
11
Николаев
2
Пелих
2
Пелих
11
Николаев
11
Кожедуб
9
Козаченко
9
Козаченко
11
Кожедуб
10
Бамматгереев
8
Котов
8
Котов
10
Бамматгереев
77
Библик
19
Руденко
19
Руденко
77
Библик
72
Гордюшенко
55
Крижан
55
Крижан
72
Гордюшенко
68
Рядно
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
68
Рядно
4
Юдинцев
38
Мусаев
38
Мусаев
4
Юдинцев
15
Шадринцев
70
Самко
70
Самко
15
Шадринцев
90
Калмыков
10
Рейна
10
Рейна
90
Калмыков
Остались в запасе
Чайка
Родина
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
45
Дэвид Сангаре
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
Главный тренер
Владимир Газзаев
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
Главный тренер
Владимир Газзаев
Статистика матча Чайка - Родина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Родины», 5-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Родина»

Чайка-Родина смотреть онлайн 11 августа

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Родина Чайка
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