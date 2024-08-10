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  • «Алания» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

«Алания» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

10 августа 2024, 17:44
Алания
10.08.2024, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Енисей
59' А. Гилязетдинов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
23
Виктор Нафиков
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
61
Arsen Dryaev
ЦФ
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
87
Андрей Мазурин
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
3-4-1-1-1
25
Солдатенко
15
Плиев
5
Багаев
5
Татаев
45
Москаленчик
15
Цаллагов
6
Макаров
19
Бутаев
30
Гаглоев
11
Чочиев
91
Долгов
4-2-2-2
23
Антипин
12
Ширяев
96
Рукас
3
Цесь
33
Масловский
90
Ломакин
77
Самойлов
7
Чуканов
20
Шипунов
9
Савельев
43
Гилязетдинов
19
Бутаев
77
Губиев
77
Губиев
19
Бутаев
6
Макаров
8
Хугаев
8
Хугаев
6
Макаров
91
Долгов
17
Кокоев
17
Кокоев
91
Долгов
11
Чочиев
99
Абдоков
99
Абдоков
11
Чочиев
30
Гаглоев
61
61
30
Гаглоев
43
Гилязетдинов
87
Мазурин
87
Мазурин
43
Гилязетдинов
Остались в запасе
Алания
Енисей
88
Уильямс Чимези
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
23
Виктор Нафиков
ЦП
Главный тренер
Султан Тазабаев
50
Егор Шамов
ВР
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
88
Уильямс Чимези
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
23
Виктор Нафиков
ЦП
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Алания - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Енисей», 5-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания» – «Енисей»

«Алания» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Енисей Алания
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