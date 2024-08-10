10.08.2024, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 5 тур
Россия. Первая лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Алания
Алания
3-4-1-1-1
25
Солдатенко
15
Плиев
5
Багаев
5
Татаев
45
Москаленчик
15
Цаллагов
6
Макаров
19
Бутаев
30
Гаглоев
11
Чочиев
91
Долгов
4-2-2-2
23
Антипин
12
Ширяев
96
Рукас
3
Цесь
33
Масловский
90
Ломакин
77
Самойлов
7
Чуканов
20
Шипунов
9
Савельев
43
Гилязетдинов
19
Бутаев
77
Губиев
77
Губиев
19
Бутаев
6
Макаров
8
Хугаев
8
Хугаев
6
Макаров
91
Долгов
17
Кокоев
17
Кокоев
91
Долгов
11
Чочиев
99
Абдоков
99
Абдоков
11
Чочиев
30
Гаглоев
61
61
30
Гаглоев
43
Гилязетдинов
87
Мазурин
87
Мазурин
43
Гилязетдинов
Остались в запасе
Алания
Енисей
88
Уильямс Чимези
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
23
Виктор Нафиков
ЦП
Главный тренер
Султан Тазабаев
50
Егор Шамов
ВР
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
88
Уильямс Чимези
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
23
Виктор Нафиков
ЦП
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Алания - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Енисей», 5-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»