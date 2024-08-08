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  • «Динамо» Минск – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2024

«Динамо» Минск – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2024

8 августа 2024, 20:20
Динамо Мн
08.08.2024, четверг, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Линкольн
36' А. Гаврилович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Линкольн
1
Наузет Гарсия
ВР
23
Джо
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
24
Джек Сержант
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
21
Нано
ЦЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
18
Тони Гарсия
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
7
Артем Быков
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Линкольн
13
Iván Villanueva
ВР
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
5
Дэн Бент
ОП
19
Kyle Clinton
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
30
Carlos Cid
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
70
Victor Villacañas Morales
ЦФ
17
Pedro Martin
ЦФ
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
3-3-1-1-2
21
Лапоухов
66
Политевич
4
Гаврилович
26
Калинин
5
Рай
8
Селява
32
Пигас
17
Бахар
26
Седько
29
Альфред
23
Мельниченко
3-2-2-2
1
Гарсия
24
Сержант
20
Бритто
21
Нано
5
Айю
6
Лопеш
22
Торилья
18
Гарсия
11
Де Барр
7
Кашаро
32
Пигас
20
Школик
20
Школик
32
Пигас
8
Селява
29
Амиан
29
Амиан
8
Селява
23
Мельниченко
7
Адеола
7
Адеола
23
Мельниченко
17
Бахар
10
Хващинский
10
Хващинский
17
Бахар
7
Кашаро
17
17
7
Кашаро
Остались в запасе
Динамо Мн
Линкольн
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
7
Артем Быков
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
13
Iván Villanueva
ВР
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
5
Дэн Бент
ОП
19
Kyle Clinton
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
30
Carlos Cid
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
70
Victor Villacañas Morales
ЦФ
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
7
Артем Быков
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Остались в запасе
13
Iván Villanueva
ВР
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
5
Дэн Бент
ОП
19
Kyle Clinton
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
30
Carlos Cid
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
70
Victor Villacañas Morales
ЦФ
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча Динамо Мн - Линкольн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Линкольна», 3-й раунд квалификации Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Линкольн»

«Динамо» Минск – «Линкольн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Линкольн Динамо Мн
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