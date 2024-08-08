08.08.2024, четверг, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
3-3-1-1-2
21
Лапоухов
66
Политевич
4
Гаврилович
26
Калинин
5
Рай
8
Селява
32
Пигас
17
Бахар
26
Седько
29
Альфред
23
Мельниченко
3-2-2-2
1
Гарсия
24
Сержант
20
Бритто
21
Нано
5
Айю
6
Лопеш
22
Торилья
18
Гарсия
11
Де Барр
7
Кашаро
32
Пигас
20
Школик
20
Школик
32
Пигас
8
Селява
29
Амиан
29
Амиан
8
Селява
23
Мельниченко
7
Адеола
7
Адеола
23
Мельниченко
17
Бахар
10
Хващинский
10
Хващинский
17
Бахар
7
Кашаро
17
17
7
Кашаро
Остались в запасе
Динамо Мн
Линкольн
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
7
Артем Быков
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
13
Iván Villanueva
ВР
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
5
Дэн Бент
ОП
19
Kyle Clinton
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
30
Carlos Cid
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
70
Victor Villacañas Morales
ЦФ
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
7
Артем Быков
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Остались в запасе
13
Iván Villanueva
ВР
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
5
Дэн Бент
ОП
19
Kyle Clinton
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
30
Carlos Cid
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
70
Victor Villacañas Morales
ЦФ
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча Динамо Мн - Линкольн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Линкольна», 3-й раунд квалификации Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Линкольн»
Источник: «Бомбардир»