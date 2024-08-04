04.08.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Первая лига, 4 тур
Россия. Первая лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Родина
Родина
3-3-2-2
16
Корякин
24
Клещенко
75
Мещанинов
88
Сокол
68
Рядно
50
Фищенко
55
Крижан
38
Мусаев
72
Гордюшенко
90
Калмыков
10
Рейна
3-4-1-2
31
Анисимов
4
Кусяпов
22
Гюрджан
3
Маругин
4
Абрамов
21
Горелов
6
Козлов
13
Почивалин
99
Акбашев
11
Абдуллаев
10
Защепкин
88
Сокол
15
Шадринцев
15
Шадринцев
88
Сокол
68
Рядно
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
68
Рядно
10
Рейна
30
Данилин
30
Данилин
10
Рейна
90
Калмыков
7
Юшин
7
Юшин
90
Калмыков
99
Акбашев
11
Апеков
11
Апеков
99
Акбашев
10
Защепкин
10
Караев
10
Караев
10
Защепкин
11
Абдуллаев
5
Ратников
5
Ратников
11
Абдуллаев
21
Горелов
53
Дерюгин
53
Дерюгин
21
Горелов
4
Абрамов
33
Фартуна
33
Фартуна
4
Абрамов
Остались в запасе
Родина
КАМАЗ
1
Сергей Айдаров
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
Главный тренер
Владимир Газзаев
1
Дмитрий Герасимов
ВР
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Родина - КАМАЗ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «КАМАЗа», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «КАМАЗ»
Источник: «Бомбардир»