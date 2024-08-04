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  • «Родина» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2024

«Родина» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2024

4 августа 2024, 18:50
Родина
04.08.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Первая лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
КАМАЗ
89' Д. Караев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
6
Иван Козлов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
КАМАЗ
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
53
Александр Дерюгин
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
3-3-2-2
16
Корякин
24
Клещенко
75
Мещанинов
88
Сокол
68
Рядно
50
Фищенко
55
Крижан
38
Мусаев
72
Гордюшенко
90
Калмыков
10
Рейна
3-4-1-2
31
Анисимов
4
Кусяпов
22
Гюрджан
3
Маругин
4
Абрамов
21
Горелов
6
Козлов
13
Почивалин
99
Акбашев
11
Абдуллаев
10
Защепкин
88
Сокол
15
Шадринцев
15
Шадринцев
88
Сокол
68
Рядно
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
68
Рядно
10
Рейна
30
Данилин
30
Данилин
10
Рейна
90
Калмыков
7
Юшин
7
Юшин
90
Калмыков
99
Акбашев
11
Апеков
11
Апеков
99
Акбашев
10
Защепкин
10
Караев
10
Караев
10
Защепкин
11
Абдуллаев
5
Ратников
5
Ратников
11
Абдуллаев
21
Горелов
53
Дерюгин
53
Дерюгин
21
Горелов
4
Абрамов
33
Фартуна
33
Фартуна
4
Абрамов
Остались в запасе
Родина
КАМАЗ
1
Сергей Айдаров
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
Главный тренер
Владимир Газзаев
1
Дмитрий Герасимов
ВР
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Родина - КАМАЗ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «КАМАЗа», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «КАМАЗ»

«Родина» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига КАМАЗ Родина
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