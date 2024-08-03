03.08.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 4 тур
Россия. Первая лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-1-1-3-1
23
Бабурин
90
Роганович
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
17
Горбунов
8
Шамкин
70
Червяков
21
Максимов
4-1-1-2-2
1
Штепа
2
Пелих
45
Кармаев
2
Нестеров
32
Пивоваров
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
13
Янов
11
Кожедуб
77
Библик
7
Хохлачев
17
Горбунов
2
Манелов
2
Манелов
17
Горбунов
8
Шамкин
29
Апонца
29
Апонца
8
Шамкин
32
Пивоваров
24
Ивашин
24
Ивашин
32
Пивоваров
13
Янов
99
Евдокимов
99
Евдокимов
13
Янов
11
Кожедуб
11
Николаев
11
Николаев
11
Кожедуб
10
Бамматгереев
8
Котов
8
Котов
10
Бамматгереев
Остались в запасе
Торпедо
Чайка
16
Виталий Ботнарь
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Артем Соколов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
95
Андрей Ходанович
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
50
Данил Пятибратов
ЦП
11
Максим Левин
АП
9
Олег Козаченко
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Артем Соколов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
50
Данил Пятибратов
ЦП
11
Максим Левин
АП
9
Олег Козаченко
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Торпедо - Чайка
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Чайки», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»