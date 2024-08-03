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  • «Торпедо» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2024

«Торпедо» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2024

3 августа 2024, 13:50
Торпедо
03.08.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Чайка
34' Р. Червяков
32' С. Кожедуб (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Артем Соколов
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
78
Даниил Черняков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
50
Данил Пятибратов
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
9
Олег Козаченко
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Бабурин
90
Роганович
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
17
Горбунов
8
Шамкин
70
Червяков
21
Максимов
4-1-1-2-2
1
Штепа
2
Пелих
45
Кармаев
2
Нестеров
32
Пивоваров
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
13
Янов
11
Кожедуб
77
Библик
7
Хохлачев
17
Горбунов
2
Манелов
2
Манелов
17
Горбунов
8
Шамкин
29
Апонца
29
Апонца
8
Шамкин
32
Пивоваров
24
Ивашин
24
Ивашин
32
Пивоваров
13
Янов
99
Евдокимов
99
Евдокимов
13
Янов
11
Кожедуб
11
Николаев
11
Николаев
11
Кожедуб
10
Бамматгереев
8
Котов
8
Котов
10
Бамматгереев
Остались в запасе
Торпедо
Чайка
16
Виталий Ботнарь
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Артем Соколов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
95
Андрей Ходанович
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
50
Данил Пятибратов
ЦП
11
Максим Левин
АП
9
Олег Козаченко
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Артем Соколов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
50
Данил Пятибратов
ЦП
11
Максим Левин
АП
9
Олег Козаченко
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Торпедо - Чайка
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Чайки», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо»«Чайка»

Торпедо-Чайка смотреть онлайн 3 август

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Чайка Торпедо
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