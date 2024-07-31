31.07.2024, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 3
Завершен
Составы команд
Партизан
Партизан
3-3-1-3
1
Йованович
4
Юрчевич
18
Муякич
15
Маркович
6
Филипович
24
Овусу
11
Жахид
11
Го
20
Салданья
15
Калулу
50
Лазаревич
4-3-2-1
1
Бущан
20
Караваев
16
Дячук
4
Попов
44
Дубинчак
8
Пихаленок
29
Буяльский
10
Шапаренко
9
Волошин
7
Ярмоленко
19
Ванат
4
Юрчевич
5
Антич
5
Антич
4
Юрчевич
6
Филипович
4
де Медина
4
де Медина
6
Филипович
11
Жахид
10
Натхо
10
Натхо
11
Жахид
11
Го
32
Трифунович
32
Трифунович
11
Го
15
Калулу
34
Северина
34
Северина
15
Калулу
16
Дячук
40
Биловар
40
Биловар
16
Дячук
10
Шапаренко
21
Лонвейк
21
Лонвейк
10
Шапаренко
29
Буяльский
18
Андриевский
18
Андриевский
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
21
Супряга
21
Супряга
19
Ванат
Остались в запасе
Партизан
Динамо К
85
Неманья Стеванович
ВР
8
Матея Степанович
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
39
Зубайру Ибрахим
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
14
Самба Диалло
ЛВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
8
Матея Степанович
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
39
Зубайру Ибрахим
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
14
Самба Диалло
ЛВ
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Партизан - Динамо К
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Партизан» – «Динамо» Киев, 2-й раунд Лиги Чемпионов, ответный матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 июля 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Партизан» – «Динамо» К
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «MEGOGO»
- Также эфир матча будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»