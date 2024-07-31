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  • «Партизан» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2024

«Партизан» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2024

31 июля 2024, 19:50
Партизан
31.07.2024, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 3
Первый матч – 2 : 6
Завершен
Динамо К
17' А. Ярмоленко 68' В. Ванат (П) 90+3' А. Караваев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
11
Ен-Джун Го
АП
50
Милан Лазаревич
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
32
Неманья Трифунович
ЛВ
8
Матея Степанович
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
39
Зубайру Ибрахим
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
34
Ксандер Северина
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
6
Владимир Бражко
ОП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
21
Владислав Супряга
ЦФ
3-3-1-3
1
Йованович
4
Юрчевич
18
Муякич
15
Маркович
6
Филипович
24
Овусу
11
Жахид
11
Го
20
Салданья
15
Калулу
50
Лазаревич
4-3-2-1
1
Бущан
20
Караваев
16
Дячук
4
Попов
44
Дубинчак
8
Пихаленок
29
Буяльский
10
Шапаренко
9
Волошин
7
Ярмоленко
19
Ванат
4
Юрчевич
5
Антич
5
Антич
4
Юрчевич
6
Филипович
4
де Медина
4
де Медина
6
Филипович
11
Жахид
10
Натхо
10
Натхо
11
Жахид
11
Го
32
Трифунович
32
Трифунович
11
Го
15
Калулу
34
Северина
34
Северина
15
Калулу
16
Дячук
40
Биловар
40
Биловар
16
Дячук
10
Шапаренко
21
Лонвейк
21
Лонвейк
10
Шапаренко
29
Буяльский
18
Андриевский
18
Андриевский
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
21
Супряга
21
Супряга
19
Ванат
Остались в запасе
Партизан
Динамо К
85
Неманья Стеванович
ВР
8
Матея Степанович
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
39
Зубайру Ибрахим
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
14
Самба Диалло
ЛВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
8
Матея Степанович
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
39
Зубайру Ибрахим
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
14
Самба Диалло
ЛВ
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Партизан - Динамо К
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Партизан» – «Динамо» Киев, 2-й раунд Лиги Чемпионов, ответный матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 июля 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Партизан» – «Динамо» К

Партизан-Динамо Киев смотреть онлайн 31 июля

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Динамо К Партизан
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