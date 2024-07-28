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  • «Сочи» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2024

«Сочи» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2024

28 июля 2024, 18:00
3
Сочи
28.07.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
90+1' О. Кожемякин
43' Г. Гонгадзе 79' К. Алиев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Игнасио Сааведра
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
4-2-1-2-1
88
Рудаков
17
Макарчук
22
Кожемякин
33
Алвес
27
Заика
14
Сааведра
5
Кравцов
88
Левин
59
Барт
7
Сафронов
23
Гуарирапа
4-1-1-2-2
98
Имамов
50
Быков
17
Покидышев
5
Садики
91
Носков
46
Першин
40
Бавин
10
Симонян
11
Цаллагов
10
Гонгадзе
10
Алиев
17
Макарчук
28
Магаль
28
Магаль
17
Макарчук
7
Сафронов
14
Крамарич
14
Крамарич
7
Сафронов
91
Носков
16
Поярков
16
Поярков
91
Носков
10
Симонян
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
10
Симонян
46
Першин
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
46
Першин
10
Гонгадзе
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Сочи
СКА-Хабаровск
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Статистика матча Сочи - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «СКА-Хабаровск», 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи»«СКА-Хабаровск»

«Сочи» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2024​​​​​​​

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига СКА-Хабаровск Сочи
Комментарии (3)
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russkiisergei
1722191306
у этих ротенбергов задача развалить Россию? один там со ска в рот берёт, другой сочи опускает!!!
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sochi-2013
1722226095
Лошки. Чемодан без ручки.
Ответить
sochi-2013
1722236389
Позорище! Написали о том, что Ямаль порвал с девушкой (непонятно, что рвали), а результат ЭТОЙ игры не удосужились !
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