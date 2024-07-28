28.07.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 3 тур
Россия. Первая лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
4-2-1-2-1
88
Рудаков
17
Макарчук
22
Кожемякин
33
Алвес
27
Заика
14
Сааведра
5
Кравцов
88
Левин
59
Барт
7
Сафронов
23
Гуарирапа
4-1-1-2-2
98
Имамов
50
Быков
17
Покидышев
5
Садики
91
Носков
46
Першин
40
Бавин
10
Симонян
11
Цаллагов
10
Гонгадзе
10
Алиев
17
Макарчук
28
Магаль
28
Магаль
17
Макарчук
7
Сафронов
14
Крамарич
14
Крамарич
7
Сафронов
91
Носков
16
Поярков
16
Поярков
91
Носков
10
Симонян
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
10
Симонян
46
Першин
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
46
Першин
10
Гонгадзе
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Сочи
СКА-Хабаровск
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Статистика матча Сочи - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «СКА-Хабаровск», 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»