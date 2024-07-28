Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «СКА-Хабаровск», 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «СКА-Хабаровск»

Прямой эфир матча будет транслировать «Fonbet».

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