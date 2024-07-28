28.07.2024, воскресенье, 18:30
Россия. Первая лига, 3 тур
Россия. Первая лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Шинник
Шинник
4-1-1-3-1
51
Митров
90
Шакуро
89
Загре
27
Черный
2
Скворцов
38
Алейников
15
Самойлов
78
Куль
8
Сухомлинов
28
Султонов
75
Жамалетдинов
4-1-3-2
16
Савин
72
Бем
30
Шавлохов
44
Сухорученко
36
Воропаев
8
Талалай
32
Кулишев
10
Савинов
14
Кенфак
80
Купцов
31
Ткачук
78
Куль
5
Зинков
5
Зинков
78
Куль
75
Жамалетдинов
10
Лаук
10
Лаук
75
Жамалетдинов
10
Савинов
13
Петров
13
Петров
10
Савинов
32
Кулишев
12
Медведев
12
Медведев
32
Кулишев
Остались в запасе
Шинник
Тюмень
95
Денис Вамбольт
ВР
2
Артемий Косогоров
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
2
Артемий Косогоров
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Шинник - Тюмень
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» – «Тюмень», 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля 2024 в 18:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»