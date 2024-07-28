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  • «Шинник» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2024

«Шинник» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2024

28 июля 2024, 17:27
Шинник
28.07.2024, воскресенье, 18:30
Россия. Первая лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Тюмень
59' О. Кенфак 90+4' А. Коротаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
2
Артемий Косогоров
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
14
Глеб Калинин
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
13
Михаил Петров
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
12
Артем Медведев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
4-1-1-3-1
51
Митров
90
Шакуро
89
Загре
27
Черный
2
Скворцов
38
Алейников
15
Самойлов
78
Куль
8
Сухомлинов
28
Султонов
75
Жамалетдинов
4-1-3-2
16
Савин
72
Бем
30
Шавлохов
44
Сухорученко
36
Воропаев
8
Талалай
32
Кулишев
10
Савинов
14
Кенфак
80
Купцов
31
Ткачук
78
Куль
5
Зинков
5
Зинков
78
Куль
75
Жамалетдинов
10
Лаук
10
Лаук
75
Жамалетдинов
10
Савинов
13
Петров
13
Петров
10
Савинов
32
Кулишев
12
Медведев
12
Медведев
32
Кулишев
Остались в запасе
Шинник
Тюмень
95
Денис Вамбольт
ВР
2
Артемий Косогоров
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
2
Артемий Косогоров
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Шинник - Тюмень
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» – «Тюмень», 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Тюмень»

«Шинник» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Тюмень Шинник
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