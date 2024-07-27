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  • «Енисей» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2024

«Енисей» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2024

27 июля 2024, 12:50
Енисей
27.07.2024, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
90+4' Р. Нетфуллин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
16
Роман Денисов
ОП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
14
Денис Федоренко
ЦФ
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
97
Марио Чурич
ОП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
3-2-3-2
23
Антипин
33
Масловский
3
Цесь
96
Рукас
90
Ломакин
77
Самойлов
19
Тихонов
20
Шипунов
7
Чуканов
9
Савельев
43
Гилязетдинов
4-2-3-1
23
Бабурин
99
Шевченко
4
Бородин
15
Данилкин
77
Насыров
52
Нетфуллин
17
Коновалов
17
Шитов
8
Шамкин
2
Манелов
29
Апонца
43
Гилязетдинов
12
Ширяев
12
Ширяев
43
Гилязетдинов
7
Чуканов
16
Денисов
16
Денисов
7
Чуканов
77
Насыров
90
Роганович
90
Роганович
77
Насыров
17
Коновалов
97
Чурич
97
Чурич
17
Коновалов
17
Шитов
17
Горбунов
17
Горбунов
17
Шитов
Остались в запасе
Енисей
Торпедо
50
Егор Шамов
ВР
83
Максим Лайкин
ОП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
14
Денис Федоренко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
95
Михаил Волков
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
83
Максим Лайкин
ОП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
14
Денис Федоренко
ЦФ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Енисей - Торпедо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Торпедо», 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей»«Торпедо»

Енисей-Торпедо смотреть онлайн 27 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Торпедо Енисей
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