27.07.2024, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 3 тур
Россия. Первая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Енисей
Енисей
3-2-3-2
23
Антипин
33
Масловский
3
Цесь
96
Рукас
90
Ломакин
77
Самойлов
19
Тихонов
20
Шипунов
7
Чуканов
9
Савельев
43
Гилязетдинов
4-2-3-1
23
Бабурин
99
Шевченко
4
Бородин
15
Данилкин
77
Насыров
52
Нетфуллин
17
Коновалов
17
Шитов
8
Шамкин
2
Манелов
29
Апонца
43
Гилязетдинов
12
Ширяев
12
Ширяев
43
Гилязетдинов
7
Чуканов
16
Денисов
16
Денисов
7
Чуканов
77
Насыров
90
Роганович
90
Роганович
77
Насыров
17
Коновалов
97
Чурич
97
Чурич
17
Коновалов
17
Шитов
17
Горбунов
17
Горбунов
17
Шитов
Остались в запасе
Енисей
Торпедо
50
Егор Шамов
ВР
83
Максим Лайкин
ОП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
14
Денис Федоренко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
95
Михаил Волков
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
83
Максим Лайкин
ОП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
14
Денис Федоренко
ЦФ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Енисей - Торпедо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Торпедо», 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «Торпедо»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! ТВ»
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»