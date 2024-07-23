23.07.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
6 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-2-1
1
Бущан
2
Вивчаренко
16
Дячук
4
Попов
20
Караваев
6
Бражко
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
4-1-3-2
1
Йованович
4
де Медина
15
Маркович
18
Муякич
5
Антич
16
Арриага
11
Жахид
11
Го
15
Калулу
20
Салданья
34
Северина
20
Караваев
23
Малиш
23
Малиш
20
Караваев
10
Шапаренко
21
Лонвейк
21
Лонвейк
10
Шапаренко
6
Бражко
18
Андриевский
18
Андриевский
6
Бражко
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
4
де Медина
6
Филипович
6
Филипович
4
де Медина
11
Жахид
10
Натхо
10
Натхо
11
Жахид
11
Го
19
Шчекич
19
Шчекич
11
Го
15
Калулу
32
Трифунович
32
Трифунович
15
Калулу
Остались в запасе
Динамо К
Партизан
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
31
Miloš Krunić
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
8
Матея Степанович
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
50
Милан Лазаревич
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
31
Miloš Krunić
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
8
Матея Степанович
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
50
Милан Лазаревич
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Динамо К - Партизан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Партизана», 2-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июля 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Партизан»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»