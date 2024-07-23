Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2024

«Динамо» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2024

23 июля 2024, 19:50
Динамо К
23.07.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
6 : 2
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Партизан
40' Н. Шапаренко 43' В. Бражко 45+1' А. Караваев 55' В. Кабаев 83' Д. Попов 90+2' А. Пихаленок
22' М. Салданья (П) 66' М. Салданья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
11
Гаяс Жахид
ЦП
11
Ен-Джун Го
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
34
Ксандер Северина
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Партизан
31
Miloš Krunić
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
50
Милан Лазаревич
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бущан
2
Вивчаренко
16
Дячук
4
Попов
20
Караваев
6
Бражко
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
4-1-3-2
1
Йованович
4
де Медина
15
Маркович
18
Муякич
5
Антич
16
Арриага
11
Жахид
11
Го
15
Калулу
20
Салданья
34
Северина
20
Караваев
23
Малиш
23
Малиш
20
Караваев
10
Шапаренко
21
Лонвейк
21
Лонвейк
10
Шапаренко
6
Бражко
18
Андриевский
18
Андриевский
6
Бражко
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
4
де Медина
6
Филипович
6
Филипович
4
де Медина
11
Жахид
10
Натхо
10
Натхо
11
Жахид
11
Го
19
Шчекич
19
Шчекич
11
Го
15
Калулу
32
Трифунович
32
Трифунович
15
Калулу
Остались в запасе
Динамо К
Партизан
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
31
Miloš Krunić
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
8
Матея Степанович
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
50
Милан Лазаревич
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
31
Miloš Krunić
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
8
Матея Степанович
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
50
Милан Лазаревич
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Динамо К - Партизан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Партизана», 2-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июля 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Партизан»

Динамо Киев-Партизан смотреть онлайн 23 июля

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Партизан Динамо К
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+