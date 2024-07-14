14.07.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 1 тур
Россия. Первая лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
3-4-2-1
66
Янович
16
Шоркин
65
Толстопятов
17
Валиахметов
73
Петров
6
Родин
99
Емельянов
25
Ситдиков
7
Джамилов
7
Шильцов
9
Алиев
4-2-3-1
16
Савин
2
Поройков
13
Петров
30
Шавлохов
44
Калугин
4
Кленкин
8
Талалай
32
Кулишев
10
Савинов
31
Ткачук
24
Коротаев
7
Шильцов
5
Морозов
5
Морозов
7
Шильцов
7
Джамилов
19
Шарифуллин
19
Шарифуллин
7
Джамилов
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
13
Петров
72
Бем
72
Бем
13
Петров
8
Талалай
52
Петухов
52
Петухов
8
Талалай
24
Коротаев
12
Медведев
12
Медведев
24
Коротаев
Остались в запасе
Нефтехимик
Тюмень
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Остались в запасе
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Нефтехимик - Тюмень
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча Нефтехимик против Тюмени, 1-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июля 2024 в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»