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  • Нефтехимик – Тюмень: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июля 2024

Нефтехимик – Тюмень: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июля 2024

14 июля 2024, 16:50
Нефтехимик
14.07.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Тюмень
24' С. Алиев 37' М. Петров 60' С. Джамилов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
73
Максим Петров
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Тюмень
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
12
Артем Медведев
ПВ
3-4-2-1
66
Янович
16
Шоркин
65
Толстопятов
17
Валиахметов
73
Петров
6
Родин
99
Емельянов
25
Ситдиков
7
Джамилов
7
Шильцов
9
Алиев
4-2-3-1
16
Савин
2
Поройков
13
Петров
30
Шавлохов
44
Калугин
4
Кленкин
8
Талалай
32
Кулишев
10
Савинов
31
Ткачук
24
Коротаев
7
Шильцов
5
Морозов
5
Морозов
7
Шильцов
7
Джамилов
19
Шарифуллин
19
Шарифуллин
7
Джамилов
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
13
Петров
72
Бем
72
Бем
13
Петров
8
Талалай
52
Петухов
52
Петухов
8
Талалай
24
Коротаев
12
Медведев
12
Медведев
24
Коротаев
Остались в запасе
Нефтехимик
Тюмень
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Остались в запасе
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Нефтехимик - Тюмень
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча Нефтехимик против Тюмени, 1-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июля 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нефтехимик – Тюмень

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Тюмень Нефтехимик
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