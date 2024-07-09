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  • Испания – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июля 2024

Испания – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июля 2024

9 июля 2024, 20:49
Испания
09.07.2024, вторник, 22:00
Чемпионат Европы, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Франция
21' Л. Ямаль 25' Д. Ольмо
9' Р. Коло Муани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
19
Ламин Ямаль
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Испания
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Алекс Баэна
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
9
Айосе Перес
ЦФ
9
Хоселу
ЦФ
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
19
Юссуф Фофана
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Симон
22
Кукурелья
4
Начо
14
Ляпорт
22
Навас
16
Родри
8
Руис
19
Ямаль
10
Ольмо
17
Уильямс
7
Мората
4-2-1-1-2
16
Меньян
5
Кунде
4
Упамекано
17
Салиба
19
Эрнандес
13
Канте
8
Чуамени
14
Рабьо
7
Дембеле
10
Мбаппе
12
Муани
22
Навас
4
Вивиан
4
Вивиан
22
Навас
17
Уильямс
18
Субименди
18
Субименди
17
Уильямс
10
Ольмо
6
Мерино
6
Мерино
10
Ольмо
7
Мората
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
7
Мората
19
Ямаль
7
Торрес
7
Торрес
19
Ямаль
14
Рабьо
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Рабьо
12
Муани
12
Барколя
12
Барколя
12
Муани
7
Дембеле
9
Жиру
9
Жиру
7
Дембеле
13
Канте
7
Гризманн
7
Гризманн
13
Канте
Остались в запасе
Испания
Франция
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
9
Фермин Лопес
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
9
Айосе Перес
ЦФ
9
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
19
Юссуф Фофана
ЦП
7
Кингсли Коман
ЛВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
9
Фермин Лопес
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
9
Айосе Перес
ЦФ
9
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
19
Юссуф Фофана
ЦП
7
Кингсли Коман
ЛВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Испания - Франция
2
2
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
9
14
Количество передач
500
339
Сейвы
2
0
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.74
1.01

Смотреть прямую трансляцию матча сборных Испании и Франции, матч 1/2 финала чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июля 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Франция

Испания-Франция смотреть онлайн бесплатно 9 июня

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Франция Испания
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