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Смотреть прямую трансляцию матча сборных Испании и Франции, матч 1/2 финала чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июля 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Франция