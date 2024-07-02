02.07.2024, вторник, 19:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
Чемпионат Европы, 1/8 финала
0 : 3
Завершен
Составы команд
Румыния
Румыния
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
18
Джоуи Верман
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
3-4-2-1
1
Ницэ
3
Дрэгушин
15
Буркэ
2
Рацу
6
Марин
18
Марин
10
Станчу
22
Могос
14
Хаджи
20
Ман
9
Дрэгуш
3-3-3-1
1
Вербрюгген
6
де Врей
4
ван Дейк
5
Аке
22
Дюмфрис
14
Рейндерс
16
Схаутен
7
Симонс
25
Бергвейн
11
Гакпо
10
Депай
22
Могос
22
Раковитан
22
Раковитан
22
Могос
10
Станчу
7
Олару
7
Олару
10
Станчу
6
Марин
8
Чикелдэу
8
Чикелдэу
6
Марин
9
Дрэгуш
13
Михаила
13
Михаила
9
Дрэгуш
14
Хаджи
7
Алибек
7
Алибек
14
Хаджи
10
Депай
17
Блинд
17
Блинд
10
Депай
5
Аке
15
ван де Вен
15
ван де Вен
5
Аке
16
Схаутен
18
Верман
18
Верман
16
Схаутен
25
Бергвейн
18
Мален
18
Мален
25
Бергвейн
11
Гакпо
9
Вегхорст
9
Вегхорст
11
Гакпо
Остались в запасе
Румыния
Нидерланды
1
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
22
Адриан Шут
ОП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
23
Деян Сореску
ПВ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
22
Адриан Шут
ОП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
23
Деян Сореску
ПВ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Румыния - Нидерланды
2
2
Всего ударов по воротам
5
23
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
13
Нарушения
8
9
Офсайды
0
4
Количество передач
268
502
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
2
17
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.28
2.75
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Румынии и Нидерландов, матч 1/8 финала чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 июля 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Румыния – Нидерланды
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»