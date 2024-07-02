Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Румыния – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июля 2024

Румыния – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июля 2024

2 июля 2024, 11:12
Румыния
02.07.2024, вторник, 19:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
0 : 3
Завершен
Нидерланды
20' К. Гакпо 83' Д. Мален 90+3' Д. Мален
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Мариуш Марин
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
14
Янис Хаджи
АП
22
Василе Могос
ПП
20
Деннис Ман
ПВ
9
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
11
Коди Гакпо
ЛВ
16
Йерди Схаутен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хави Симонс
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Румыния
1
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
22
Богдан Раковитан
ЦЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
22
Адриан Шут
ОП
7
Дариус Олару
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
23
Деян Сореску
ПВ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
18
Джоуи Верман
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
3-4-2-1
1
Ницэ
3
Дрэгушин
15
Буркэ
2
Рацу
6
Марин
18
Марин
10
Станчу
22
Могос
14
Хаджи
20
Ман
9
Дрэгуш
3-3-3-1
1
Вербрюгген
6
де Врей
4
ван Дейк
5
Аке
22
Дюмфрис
14
Рейндерс
16
Схаутен
7
Симонс
25
Бергвейн
11
Гакпо
10
Депай
22
Могос
22
Раковитан
22
Раковитан
22
Могос
10
Станчу
7
Олару
7
Олару
10
Станчу
6
Марин
8
Чикелдэу
8
Чикелдэу
6
Марин
9
Дрэгуш
13
Михаила
13
Михаила
9
Дрэгуш
14
Хаджи
7
Алибек
7
Алибек
14
Хаджи
10
Депай
17
Блинд
17
Блинд
10
Депай
5
Аке
15
ван де Вен
15
ван де Вен
5
Аке
16
Схаутен
18
Верман
18
Верман
16
Схаутен
25
Бергвейн
18
Мален
18
Мален
25
Бергвейн
11
Гакпо
9
Вегхорст
9
Вегхорст
11
Гакпо
Остались в запасе
Румыния
Нидерланды
1
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
22
Адриан Шут
ОП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
23
Деян Сореску
ПВ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
22
Адриан Шут
ОП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
23
Деян Сореску
ПВ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Румыния - Нидерланды
2
2
Всего ударов по воротам
5
23
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
13
Нарушения
8
9
Офсайды
0
4
Количество передач
268
502
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
2
17
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.28
2.75

Смотреть прямую трансляцию матча сборных Румынии и Нидерландов, матч 1/8 финала чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 июля 2024, в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Румыния – Нидерланды

Румыния – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июля 2024

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Нидерланды Румыния
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+