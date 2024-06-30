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    • Испания – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июня 2024

    Испания – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июня 2024

    Испания
    30.06.2024, воскресенье, 22:00
    Чемпионат Европы, 1/8 финала
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.21
    Х
    7
    П2
    17
    Реклама, 18+
    Грузия
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Испания
    1
    Давид Рая
    ВР
    12
    Алехандро Гримальдо
    ЛЗ
    14
    Эмерик Ляпорт
    ЦЗ
    5
    Дани Вивиан
    ЦЗ
    22
    Хесус Навас
    ПЗ
    6
    Микель Мерино
    ЦП
    18
    Мартин Субименди
    ЦП
    10
    Дани Ольмо
    ЦП
    21
    Микель Оярсабаль
    ЦФ
    11
    Ферран Торрес
    ЦФ
    9
    Хоселу
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис де ла Фуэнте
    Грузия
    25
    Георгий Мамардашвили
    ВР
    14
    Лука Лочошвили
    ЛЗ
    3
    Лаша Двали
    ЦЗ
    4
    Гурам Кашия
    ЦЗ
    15
    Георгий Гвелесиани
    ЦЗ
    2
    Отар Какабадзе
    ПЗ
    6
    Георгий Кочорашвили
    ЦП
    10
    Георгий Чакветадзе
    ЦП
    17
    Отар Китеишвили
    ЦП
    7
    Хвича Кварацхелия
    ЦФ
    22
    Жорж Микаутадзе
    ЦФ
    Главный тренер
    Вилли Саньоль
    4-3-3
    1
    Рая
    12
    Гримальдо
    14
    Ляпорт
    5
    Вивиан
    22
    Навас
    6
    Мерино
    18
    Субименди
    10
    Ольмо
    9
    Хоселу
    11
    Торрес
    21
    Оярсабаль
    3-2-3-2
    25
    Мамардашвили
    3
    Двали
    4
    Кашия
    15
    Гвелесиани
    2
    Какабадзе
    14
    Лочошвили
    6
    Кочорашвили
    10
    Чакветадзе
    17
    Китеишвили
    22
    Микаутадзе
    7
    Кварацхелия
    Остались в запасе
    Испания
    Грузия
    Главный тренер
    Луис де ла Фуэнте
    Главный тренер
    Вилли Саньоль
    Главный тренер
    Луис де ла Фуэнте
    Главный тренер
    Вилли Саньоль
    Статистика матча Испания - Грузия
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборных Испании и Грузии, матч 1/8 финала чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Грузия

    Испания-Грузия смотреть онлайн бесплатно 30 июня

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    Источник: «Бомбардир»

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