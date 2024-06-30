Испания
30.06.2024, воскресенье, 22:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
Чемпионат Европы, 1/8 финала
- : -
Не начался
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П1
1.21
Х
7
П2
17
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Грузия
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Испания
1
Давид Рая
ВР
12
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Дани Вивиан
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
6
Микель Мерино
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
10
Дани Ольмо
ЦП
21
Микель Оярсабаль
ЦФ
11
Ферран Торрес
ЦФ
9
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Грузия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Лука Лочошвили
ЛЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ПЗ
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
17
Отар Китеишвили
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЦФ
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
4-3-3
1
Рая
12
Гримальдо
14
Ляпорт
5
Вивиан
22
Навас
6
Мерино
18
Субименди
10
Ольмо
9
Хоселу
11
Торрес
21
Оярсабаль
3-2-3-2
25
Мамардашвили
3
Двали
4
Кашия
15
Гвелесиани
2
Какабадзе
14
Лочошвили
6
Кочорашвили
10
Чакветадзе
17
Китеишвили
22
Микаутадзе
7
Кварацхелия
Остались в запасе
Испания
Грузия
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Испания - Грузия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Испании и Грузии, матч 1/8 финала чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Грузия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Olimpbet».