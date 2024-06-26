Украина
26.06.2024, среда, 19:00
Чемпионат Европы, группа E, 3 тур
Чемпионат Европы, группа E, 3 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Бельгия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
3
Александр Сваток
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
24
Александр Тымчик
ПЗ
18
Владимир Бражко
ОП
19
Николай Шапаренко
ЦП
14
Георгий Судаков
АП
11
Артем Довбик
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Леандро Троссард
ЛВ
10
Ромелу Лукаку
ЦФ
22
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
23
Андрей Лунин
ВР
26
Богдан Михайличенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Александр Зубков
ПВ
25
Владислав Ванат
ЦФ
Бельгия
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
23
Артур Вермерен
ОП
18
Орель Мангала
ОП
25
Максим Де Куйпер
ЦП
16
Астер Вранкс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Янник Карраско
ЛВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
20
Луа Опенда
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Трубин
13
Забарный
3
Сваток
22
Матвиенко
16
Миколенко
18
Бражко
24
Тымчик
19
Шапаренко
14
Судаков
9
Яремчук
11
Довбик
4-1-1-2-2
1
Кастелс
21
Кастань
5
Вертонген
3
Теате
4
Фас
24
Онана
8
Тилеманс
7
Де Брюйне
9
Троссард
22
Доку
10
Лукаку
16
Миколенко
17
Зинченко
17
Зинченко
16
Миколенко
18
Бражко
6
Степаненко
6
Степаненко
18
Бражко
9
Яремчук
8
Малиновский
8
Малиновский
9
Яремчук
3
Сваток
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
3
Сваток
19
Шапаренко
25
Ванат
25
Ванат
19
Шапаренко
8
Тилеманс
18
Мангала
18
Мангала
8
Тилеманс
9
Троссард
11
Карраско
11
Карраско
9
Троссард
22
Доку
19
Бакайоко
19
Бакайоко
22
Доку
10
Лукаку
20
Опенда
20
Опенда
10
Лукаку
Остались в запасе
Украина
Бельгия
1
Георгий Бущан
ВР
23
Андрей Лунин
ВР
26
Богдан Михайличенко
ЛЗ
21
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Сергей Ребров
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
23
Артур Вермерен
ОП
25
Максим Де Куйпер
ЦП
16
Астер Вранкс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
23
Андрей Лунин
ВР
26
Богдан Михайличенко
ЛЗ
21
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
Остались в запасе
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
23
Артур Вермерен
ОП
25
Максим Де Куйпер
ЦП
16
Астер Вранкс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Украина - Бельгия
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
40
60
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Украины и Бельгии, матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июня 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Украина – Бельгия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».