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    • Албания – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2024

    Албания – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2024

    Албания
    24.06.2024, понедельник, 22:00
    Чемпионат Европы, группа B, 3 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    7.3
    Х
    4.87
    П2
    1.46
    Реклама, 18+
    Испания
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Албания
    23
    Томас Стракоша
    ВР
    3
    Марио Митай
    ЛЗ
    6
    Берат Джимсити
    ЦЗ
    5
    Арлинд Айети
    ЦЗ
    4
    Эльсеид Хюсай
    ПЗ
    14
    Казим Лячи
    ЦП
    21
    Кристьян Асллани
    ЦП
    9
    Ясир Асани
    ЦП
    20
    Юльбер Рамадани
    ЦП
    10
    Недим Байрами
    ЦП
    7
    Рей Манай
    ЦФ
    Главный тренер
    Мендес «Силвиньо» Кампос
    Испания
    23
    Унаи Симон
    ВР
    24
    Марк Кукурелья
    ЛЗ
    14
    Эмерик Ляпорт
    ЦЗ
    3
    Робен Ле Норман
    ЦЗ
    2
    Дани Карвахаль
    ПЗ
    15
    Алехандро Баэна
    ЦП
    8
    Фабиан Руис
    ЦП
    20
    Педри
    ЦП
    17
    Нико Уильямс
    ЦФ
    19
    Ламин Ямаль
    ЦФ
    7
    Альваро Мората
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис де ла Фуэнте
    4-5-1
    23
    Стракоша
    3
    Митай
    6
    Джимсити
    5
    Айети
    4
    Хюсай
    21
    Асллани
    9
    Асани
    20
    Рамадани
    10
    Байрами
    14
    Лячи
    7
    Манай
    4-3-3
    23
    Симон
    2
    Карвахаль
    14
    Ляпорт
    3
    Ле Норман
    24
    Кукурелья
    15
    Баэна
    8
    Руис
    20
    Педри
    7
    Мората
    19
    Ямаль
    17
    Уильямс
    Остались в запасе
    Албания
    Испания
    Главный тренер
    Мендес «Силвиньо» Кампос
    Главный тренер
    Луис де ла Фуэнте
    Главный тренер
    Мендес «Силвиньо» Кампос
    Главный тренер
    Луис де ла Фуэнте
    Статистика матча Албания - Испания
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборных Албании и Испании, матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Албания – Испания

    Албания – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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