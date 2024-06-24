Албания
24.06.2024, понедельник, 22:00
Чемпионат Европы, группа B, 3 тур
Чемпионат Европы, группа B, 3 тур
- : -
Не начался
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П1
7.3
Х
4.87
П2
1.46
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Испания
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Албания
23
Томас Стракоша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
14
Казим Лячи
ЦП
21
Кристьян Асллани
ЦП
9
Ясир Асани
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Недим Байрами
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Испания
23
Унаи Симон
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
15
Алехандро Баэна
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Педри
ЦП
17
Нико Уильямс
ЦФ
19
Ламин Ямаль
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
4-5-1
23
Стракоша
3
Митай
6
Джимсити
5
Айети
4
Хюсай
21
Асллани
9
Асани
20
Рамадани
10
Байрами
14
Лячи
7
Манай
4-3-3
23
Симон
2
Карвахаль
14
Ляпорт
3
Ле Норман
24
Кукурелья
15
Баэна
8
Руис
20
Педри
7
Мората
19
Ямаль
17
Уильямс
Остались в запасе
Албания
Испания
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Албания - Испания
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Албании и Испании, матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Албания – Испания
- Матч можно посмотреть на канале «Окко».
- Также игру будет транслировать «Pari».