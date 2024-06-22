Грузия
22.06.2024, суббота, 16:00
Чемпионат Европы, группа F, 2 тур
Чемпионат Европы, группа F, 2 тур
- : -
Не начался
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П1
4.8
Х
3.8
П2
1.8
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Чехия
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Грузия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Георгий Цитаишвили
ЛП
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
20
Анзор Меквабишвили
ЦП
2
Отар Какабадзе
ПП
7
Хвича Кварацхелия
ЦФ
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Чехия
1
Индржих Станек
ВР
7
Ладислав Крейчи
ЦЗ
4
Робин Гранац
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ЦЗ
12
Давид Дудера
ЛП
22
Томаш Соучек
ЦП
25
Павел Шулц
ЦП
14
Лукаш Провод
ЦП
5
Владимир Цоуфал
ПП
11
Ян Кухта
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
3-5-2
25
Мамардашвили
3
Двали
4
Кашия
5
Кверквелия
21
Цитаишвили
10
Чакветадзе
6
Кочорашвили
20
Меквабишвили
2
Какабадзе
22
Микаутадзе
7
Кварацхелия
3-5-2
1
Станек
7
Крейчи
4
Гранац
3
Голеш
5
Цоуфал
22
Соучек
25
Шулц
14
Провод
12
Дудера
10
Шик
11
Кухта
Остались в запасе
Грузия
Чехия
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Иван Гашек
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Иван Гашек
Статистика матча Грузия - Чехия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Грузии и Чехии, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Чехия
- Матч можно посмотреть на канале «Окко».
- Также игру будет транслировать «Pari».