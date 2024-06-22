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    Грузия – Чехия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2024

    Грузия
    22.06.2024, суббота, 16:00
    Чемпионат Европы, группа F, 2 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    4.8
    Х
    3.8
    П2
    1.8
    Реклама, 18+
    Чехия
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Грузия
    25
    Георгий Мамардашвили
    ВР
    3
    Лаша Двали
    ЦЗ
    4
    Гурам Кашия
    ЦЗ
    5
    Соломон Кверквелия
    ЦЗ
    21
    Георгий Цитаишвили
    ЛП
    10
    Георгий Чакветадзе
    ЦП
    6
    Георгий Кочорашвили
    ЦП
    20
    Анзор Меквабишвили
    ЦП
    2
    Отар Какабадзе
    ПП
    7
    Хвича Кварацхелия
    ЦФ
    22
    Жорж Микаутадзе
    ЦФ
    Главный тренер
    Вилли Саньоль
    Чехия
    1
    Индржих Станек
    ВР
    7
    Ладислав Крейчи
    ЦЗ
    4
    Робин Гранац
    ЦЗ
    3
    Томаш Голеш
    ЦЗ
    12
    Давид Дудера
    ЛП
    22
    Томаш Соучек
    ЦП
    25
    Павел Шулц
    ЦП
    14
    Лукаш Провод
    ЦП
    5
    Владимир Цоуфал
    ПП
    11
    Ян Кухта
    ЦФ
    10
    Патрик Шик
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Гашек
    3-5-2
    25
    Мамардашвили
    3
    Двали
    4
    Кашия
    5
    Кверквелия
    21
    Цитаишвили
    10
    Чакветадзе
    6
    Кочорашвили
    20
    Меквабишвили
    2
    Какабадзе
    22
    Микаутадзе
    7
    Кварацхелия
    3-5-2
    1
    Станек
    7
    Крейчи
    4
    Гранац
    3
    Голеш
    5
    Цоуфал
    22
    Соучек
    25
    Шулц
    14
    Провод
    12
    Дудера
    10
    Шик
    11
    Кухта
    Остались в запасе
    Грузия
    Чехия
    Главный тренер
    Вилли Саньоль
    Главный тренер
    Иван Гашек
    Главный тренер
    Вилли Саньоль
    Главный тренер
    Иван Гашек
    Статистика матча Грузия - Чехия
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборных Грузии и Чехии, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Чехия

    Грузия – Чехия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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