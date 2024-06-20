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    • Испания – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2024

    Испания – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2024

    Испания
    20.06.2024, четверг, 22:00
    Чемпионат Европы, группа B, 2 тур
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Италия
    55' Р. Калафьори (АГ)
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Испания
    23
    Унаи Симон
    ВР
    24
    Марк Кукурелья
    ЛЗ
    14
    Эмерик Ляпорт
    ЦЗ
    3
    Робен Ле Норман
    ЦЗ
    2
    Дани Карвахаль
    ПЗ
    16
    Родри
    ОП
    8
    Фабиан Руис
    ЦП
    20
    Педри
    ЦП
    19
    Ламин Ямаль
    ПВ
    17
    Нико Уильямс
    ПВ
    7
    Альваро Мората
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис де ла Фуэнте
    Италия
    1
    Джанлуиджи Доннарумма
    ВР
    3
    Федерико Димарко
    ЛЗ
    5
    Риккардо Калафьори
    ЦЗ
    23
    Алессандро Бастони
    ЦЗ
    2
    Джованни Ди Лоренцо
    ПЗ
    7
    Давиде Фраттези
    ЦП
    8
    Жоржиньо
    ЦП
    18
    Николо Барелла
    ЦП
    10
    Лоренцо Пеллегрини
    АП
    14
    Федерико Кьеза
    ЛВ
    9
    Джанлука Скамакка
    ЦФ
    Главный тренер
    Лучано Спаллетти
    Испания
    13
    Алекс Ремиро
    ВР
    1
    Давид Рая
    ВР
    12
    Алехандро Гримальдо
    ЛЗ
    5
    Дани Вивиан
    ЦЗ
    4
    Начо
    ЦЗ
    22
    Хесус Навас
    ПЗ
    6
    Микель Мерино
    ЦП
    18
    Мартин Субименди
    ЦП
    25
    Фермин Лопес
    ЦП
    10
    Дани Ольмо
    АП
    21
    Микель Оярсабаль
    ЛВ
    15
    Алехандро Баэна
    ЛВ
    11
    Ферран Торрес
    ПВ
    9
    Хоселу
    ЦФ
    26
    Айосе Перес
    ЦФ
    Италия
    26
    Алекс Мерет
    ВР
    12
    Гульельмо Викарио
    ВР
    24
    Андреа Камбьясо
    ЛЗ
    4
    Алессандро Буонджорно
    ЦЗ
    17
    Джанлука Манчини
    ЦЗ
    6
    Федерико Гатти
    ЦЗ
    15
    Раоуль Белланова
    ПЗ
    13
    Маттео Дармиан
    ПЗ
    25
    Майкл Фолоруншо
    ЦП
    16
    Бриан Кристанте
    ЦП
    21
    Николо Фаджоли
    АП
    20
    Маттиа Дзакканьи
    ЛВ
    22
    Стефан Эль-Шаарави
    ЛВ
    19
    Матео Ретеги
    ЦФ
    11
    Джакомо Распадори
    ЦФ
    4-1-2-2-1
    23
    Симон
    24
    Кукурелья
    14
    Ляпорт
    3
    Ле Норман
    2
    Карвахаль
    16
    Родри
    8
    Руис
    20
    Педри
    19
    Ямаль
    17
    Уильямс
    7
    Мората
    4-3-2-1
    1
    Доннарумма
    2
    Ди Лоренцо
    5
    Калафьори
    23
    Бастони
    3
    Димарко
    7
    Фраттези
    8
    Жоржиньо
    18
    Барелла
    10
    Пеллегрини
    14
    Кьеза
    9
    Скамакка
    8
    Руис
    6
    Мерино
    6
    Мерино
    8
    Руис
    7
    Мората
    21
    Оярсабаль
    21
    Оярсабаль
    7
    Мората
    20
    Педри
    15
    Баэна
    15
    Баэна
    20
    Педри
    19
    Ямаль
    11
    Торрес
    11
    Торрес
    19
    Ямаль
    17
    Уильямс
    26
    Перес
    26
    Перес
    17
    Уильямс
    7
    Фраттези
    24
    Камбьясо
    24
    Камбьясо
    7
    Фраттези
    8
    Жоржиньо
    16
    Кристанте
    16
    Кристанте
    8
    Жоржиньо
    14
    Кьеза
    20
    Дзакканьи
    20
    Дзакканьи
    14
    Кьеза
    9
    Скамакка
    19
    Ретеги
    19
    Ретеги
    9
    Скамакка
    10
    Пеллегрини
    11
    Распадори
    11
    Распадори
    10
    Пеллегрини
    Остались в запасе
    Испания
    Италия
    13
    Алекс Ремиро
    ВР
    1
    Давид Рая
    ВР
    12
    Алехандро Гримальдо
    ЛЗ
    5
    Дани Вивиан
    ЦЗ
    4
    Начо
    ЦЗ
    22
    Хесус Навас
    ПЗ
    18
    Мартин Субименди
    ЦП
    25
    Фермин Лопес
    ЦП
    10
    Дани Ольмо
    АП
    9
    Хоселу
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис де ла Фуэнте
    26
    Алекс Мерет
    ВР
    12
    Гульельмо Викарио
    ВР
    4
    Алессандро Буонджорно
    ЦЗ
    17
    Джанлука Манчини
    ЦЗ
    6
    Федерико Гатти
    ЦЗ
    15
    Раоуль Белланова
    ПЗ
    13
    Маттео Дармиан
    ПЗ
    25
    Майкл Фолоруншо
    ЦП
    21
    Николо Фаджоли
    АП
    22
    Стефан Эль-Шаарави
    ЛВ
    Главный тренер
    Лучано Спаллетти
    Остались в запасе
    13
    Алекс Ремиро
    ВР
    1
    Давид Рая
    ВР
    12
    Алехандро Гримальдо
    ЛЗ
    5
    Дани Вивиан
    ЦЗ
    4
    Начо
    ЦЗ
    22
    Хесус Навас
    ПЗ
    18
    Мартин Субименди
    ЦП
    25
    Фермин Лопес
    ЦП
    10
    Дани Ольмо
    АП
    9
    Хоселу
    ЦФ
    Остались в запасе
    26
    Алекс Мерет
    ВР
    12
    Гульельмо Викарио
    ВР
    4
    Алессандро Буонджорно
    ЦЗ
    17
    Джанлука Манчини
    ЦЗ
    6
    Федерико Гатти
    ЦЗ
    15
    Раоуль Белланова
    ПЗ
    13
    Маттео Дармиан
    ПЗ
    25
    Майкл Фолоруншо
    ЦП
    21
    Николо Фаджоли
    АП
    22
    Стефан Эль-Шаарави
    ЛВ
    Главный тренер
    Луис де ла Фуэнте
    Главный тренер
    Лучано Спаллетти
    Статистика матча Испания - Италия
    3
    2
    Всего ударов по воротам
    20
    4
    Удары в створ
    9
    1
    Владение мячом %
    57
    43
    Желтые карточки
    3
    2
    Угловые удары
    5
    2
    Нарушения
    17
    14
    Количество передач
    591
    439
    Сейвы
    1
    8
    Точность передач %
    90
    83
    Удары мимо ворот
    8
    3
    Блокированные удары
    3
    0
    Удары из пределов штрафной
    11
    3
    Удары из-за пределов штрафной
    9
    1
    xG (ожидаемые голы)
    1.9
    0.18
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборных Испании и Италии, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Италия

    Испания – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.06.2024 10:09
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