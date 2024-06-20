Испания
20.06.2024, четверг, 22:00
Чемпионат Европы, группа B, 2 тур
Чемпионат Европы, группа B, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
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Италия
55' Р. Калафьори (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Педри
ЦП
19
Ламин Ямаль
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Федерико Димарко
ЛЗ
5
Риккардо Калафьори
ЦЗ
23
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Давиде Фраттези
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Испания
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Рая
ВР
12
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
6
Микель Мерино
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Фермин Лопес
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
15
Алехандро Баэна
ЛВ
11
Ферран Торрес
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
26
Айосе Перес
ЦФ
Италия
26
Алекс Мерет
ВР
12
Гульельмо Викарио
ВР
24
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
17
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Раоуль Белланова
ПЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Майкл Фолоруншо
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
21
Николо Фаджоли
АП
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
19
Матео Ретеги
ЦФ
11
Джакомо Распадори
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Симон
24
Кукурелья
14
Ляпорт
3
Ле Норман
2
Карвахаль
16
Родри
8
Руис
20
Педри
19
Ямаль
17
Уильямс
7
Мората
4-3-2-1
1
Доннарумма
2
Ди Лоренцо
5
Калафьори
23
Бастони
3
Димарко
7
Фраттези
8
Жоржиньо
18
Барелла
10
Пеллегрини
14
Кьеза
9
Скамакка
8
Руис
6
Мерино
6
Мерино
8
Руис
7
Мората
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
7
Мората
20
Педри
15
Баэна
15
Баэна
20
Педри
19
Ямаль
11
Торрес
11
Торрес
19
Ямаль
17
Уильямс
26
Перес
26
Перес
17
Уильямс
7
Фраттези
24
Камбьясо
24
Камбьясо
7
Фраттези
8
Жоржиньо
16
Кристанте
16
Кристанте
8
Жоржиньо
14
Кьеза
20
Дзакканьи
20
Дзакканьи
14
Кьеза
9
Скамакка
19
Ретеги
19
Ретеги
9
Скамакка
10
Пеллегрини
11
Распадори
11
Распадори
10
Пеллегрини
Остались в запасе
Испания
Италия
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Рая
ВР
12
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Фермин Лопес
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
9
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
26
Алекс Мерет
ВР
12
Гульельмо Викарио
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
17
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Раоуль Белланова
ПЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Майкл Фолоруншо
ЦП
21
Николо Фаджоли
АП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Рая
ВР
12
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Фермин Лопес
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
9
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
26
Алекс Мерет
ВР
12
Гульельмо Викарио
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
17
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Раоуль Белланова
ПЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Майкл Фолоруншо
ЦП
21
Николо Фаджоли
АП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Испания - Италия
3
2
Всего ударов по воротам
20
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Испании и Италии, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Италия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Pari».