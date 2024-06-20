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    • Словения – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2024

    Словения – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2024

    Словения
    20.06.2024, четверг, 16:00
    Чемпионат Европы, группа C, 2 тур
    1 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Сербия
    69' Ж. Карничник
    90+5' Л. Йович
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Словения
    1
    Ян Облак
    ВР
    21
    Ваня Дркушич
    ЦЗ
    2
    Жан Карничник
    ЦЗ
    13
    Эрик Янжа
    ЦЗ
    6
    Яка Бийол
    ЦЗ
    20
    Петар Стоянович
    ПЗ
    22
    Адам Гнезда Черин
    ЦП
    11
    Беньямин Шешко
    ЦФ
    9
    Андраж Шпорар
    ЦФ
    17
    Ян Млакар
    ЦФ
    10
    Тими Элшник
    ЦФ
    Главный тренер
    Матьяж Кек
    Сербия
    1
    Предраг Райкович
    ВР
    25
    Филип Младенович
    ЛЗ
    2
    Страхиня Павлович
    ЦЗ
    4
    Никола Миленкович
    ЦЗ
    13
    Милош Велькович
    ЦЗ
    22
    Саша Лукич
    ЦП
    17
    Иван Илич
    ЦП
    14
    Андрия Живкович
    ЦП
    10
    Душан Тадич
    ЛВ
    9
    Александар Митрович
    ЦФ
    7
    Душан Влахович
    ЦФ
    Главный тренер
    Драган Стойкович
    Словения
    12
    Вид Белец
    ВР
    16
    Игор Векич
    ВР
    5
    Йон Горенц-Станкович
    ЦЗ
    23
    Давид Брекало
    ЦЗ
    4
    Миха Блажич
    ЦЗ
    3
    Юре Балковец
    ЦЗ
    25
    Адриан Зеликович
    ОП
    15
    Томи Хорват
    ЦП
    14
    Ясмин Куртич
    ЦП
    8
    Занди Ловрич
    ЦП
    7
    Беньямин Вербич
    ЛВ
    24
    Нино Цугель
    ПВ
    19
    Жан Целар
    ЦФ
    18
    Жан Випотник
    ЦФ
    26
    Йосип Иличич
    ЦФ
    Сербия
    23
    Ваня Милинкович-Савич
    ВР
    12
    Джордже Петрович
    ВР
    24
    Урош Спайич
    ЦЗ
    15
    Срджан Бабич
    ЦЗ
    3
    Неманья Стойич
    ЦЗ
    20
    Сергей Милинкович-Савич
    ЦП
    16
    Срджан Мияилович
    ЦП
    6
    Неманья Гудель
    ЦП
    5
    Неманья Максимович
    ЦП
    21
    Мият Гачинович
    АП
    19
    Лазар Самарджич
    АП
    26
    Велько Бирманчевич
    ЛВ
    11
    Филип Костич
    ЛВ
    18
    Петар Ратков
    ЦФ
    8
    Лука Йович
    ЦФ
    3-2-1-4
    1
    Облак
    2
    Карничник
    13
    Янжа
    6
    Бийол
    21
    Дркушич
    20
    Стоянович
    22
    Гнезда Черин
    11
    Шешко
    10
    Элшник
    17
    Млакар
    9
    Шпорар
    4-3-1-2
    1
    Райкович
    2
    Павлович
    4
    Миленкович
    13
    Велькович
    25
    Младенович
    22
    Лукич
    17
    Илич
    14
    Живкович
    10
    Тадич
    7
    Влахович
    9
    Митрович
    17
    Млакар
    5
    Горенц-Станкович
    5
    Горенц-Станкович
    17
    Млакар
    10
    Элшник
    23
    Брекало
    23
    Брекало
    10
    Элшник
    11
    Шешко
    7
    Вербич
    7
    Вербич
    11
    Шешко
    20
    Стоянович
    18
    Випотник
    18
    Випотник
    20
    Стоянович
    22
    Лукич
    20
    Милинкович-Савич
    20
    Милинкович-Савич
    22
    Лукич
    25
    Младенович
    21
    Гачинович
    21
    Гачинович
    25
    Младенович
    10
    Тадич
    19
    Самарджич
    19
    Самарджич
    10
    Тадич
    14
    Живкович
    26
    Бирманчевич
    26
    Бирманчевич
    14
    Живкович
    7
    Влахович
    8
    Йович
    8
    Йович
    7
    Влахович
    Остались в запасе
    Словения
    Сербия
    12
    Вид Белец
    ВР
    16
    Игор Векич
    ВР
    4
    Миха Блажич
    ЦЗ
    3
    Юре Балковец
    ЦЗ
    25
    Адриан Зеликович
    ОП
    15
    Томи Хорват
    ЦП
    14
    Ясмин Куртич
    ЦП
    8
    Занди Ловрич
    ЦП
    24
    Нино Цугель
    ПВ
    19
    Жан Целар
    ЦФ
    26
    Йосип Иличич
    ЦФ
    Главный тренер
    Матьяж Кек
    23
    Ваня Милинкович-Савич
    ВР
    12
    Джордже Петрович
    ВР
    24
    Урош Спайич
    ЦЗ
    15
    Срджан Бабич
    ЦЗ
    3
    Неманья Стойич
    ЦЗ
    16
    Срджан Мияилович
    ЦП
    6
    Неманья Гудель
    ЦП
    5
    Неманья Максимович
    ЦП
    11
    Филип Костич
    ЛВ
    18
    Петар Ратков
    ЦФ
    Главный тренер
    Драган Стойкович
    Остались в запасе
    12
    Вид Белец
    ВР
    16
    Игор Векич
    ВР
    4
    Миха Блажич
    ЦЗ
    3
    Юре Балковец
    ЦЗ
    25
    Адриан Зеликович
    ОП
    15
    Томи Хорват
    ЦП
    14
    Ясмин Куртич
    ЦП
    8
    Занди Ловрич
    ЦП
    24
    Нино Цугель
    ПВ
    19
    Жан Целар
    ЦФ
    26
    Йосип Иличич
    ЦФ
    Остались в запасе
    23
    Ваня Милинкович-Савич
    ВР
    12
    Джордже Петрович
    ВР
    24
    Урош Спайич
    ЦЗ
    15
    Срджан Бабич
    ЦЗ
    3
    Неманья Стойич
    ЦЗ
    16
    Срджан Мияилович
    ЦП
    6
    Неманья Гудель
    ЦП
    5
    Неманья Максимович
    ЦП
    11
    Филип Костич
    ЛВ
    18
    Петар Ратков
    ЦФ
    Главный тренер
    Матьяж Кек
    Главный тренер
    Драган Стойкович
    Статистика матча Словения - Сербия
    2
    4
    Всего ударов по воротам
    11
    15
    Удары в створ
    4
    4
    Владение мячом %
    39
    61
    Желтые карточки
    2
    4
    Угловые удары
    4
    9
    Нарушения
    13
    8
    Количество передач
    346
    525
    Сейвы
    3
    3
    Точность передач %
    77
    87
    Удары мимо ворот
    4
    3
    Блокированные удары
    3
    8
    Удары из пределов штрафной
    6
    11
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    4
    xG (ожидаемые голы)
    1.53
    1.33
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборных Словении и Сербии, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июня 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Словения – Сербия

    Словения – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.06.2024 10:04
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