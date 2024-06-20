Словения
20.06.2024, четверг, 16:00
Чемпионат Европы, группа C, 2 тур
Чемпионат Европы, группа C, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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Сербия
69' Ж. Карничник
90+5' Л. Йович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
11
Беньямин Шешко
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
17
Ян Млакар
ЦФ
10
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
2
Страхиня Павлович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
22
Саша Лукич
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
10
Душан Тадич
ЛВ
9
Александар Митрович
ЦФ
7
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
25
Адриан Зеликович
ОП
15
Томи Хорват
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
24
Нино Цугель
ПВ
19
Жан Целар
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
26
Йосип Иличич
ЦФ
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
12
Джордже Петрович
ВР
24
Урош Спайич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
3
Неманья Стойич
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Срджан Мияилович
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
21
Мият Гачинович
АП
19
Лазар Самарджич
АП
26
Велько Бирманчевич
ЛВ
11
Филип Костич
ЛВ
18
Петар Ратков
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
3-2-1-4
1
Облак
2
Карничник
13
Янжа
6
Бийол
21
Дркушич
20
Стоянович
22
Гнезда Черин
11
Шешко
10
Элшник
17
Млакар
9
Шпорар
4-3-1-2
1
Райкович
2
Павлович
4
Миленкович
13
Велькович
25
Младенович
22
Лукич
17
Илич
14
Живкович
10
Тадич
7
Влахович
9
Митрович
17
Млакар
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
17
Млакар
10
Элшник
23
Брекало
23
Брекало
10
Элшник
11
Шешко
7
Вербич
7
Вербич
11
Шешко
20
Стоянович
18
Випотник
18
Випотник
20
Стоянович
22
Лукич
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
22
Лукич
25
Младенович
21
Гачинович
21
Гачинович
25
Младенович
10
Тадич
19
Самарджич
19
Самарджич
10
Тадич
14
Живкович
26
Бирманчевич
26
Бирманчевич
14
Живкович
7
Влахович
8
Йович
8
Йович
7
Влахович
Остались в запасе
Словения
Сербия
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
25
Адриан Зеликович
ОП
15
Томи Хорват
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
24
Нино Цугель
ПВ
19
Жан Целар
ЦФ
26
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
12
Джордже Петрович
ВР
24
Урош Спайич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
3
Неманья Стойич
ЦЗ
16
Срджан Мияилович
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
11
Филип Костич
ЛВ
18
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
25
Адриан Зеликович
ОП
15
Томи Хорват
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
24
Нино Цугель
ПВ
19
Жан Целар
ЦФ
26
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
12
Джордже Петрович
ВР
24
Урош Спайич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
3
Неманья Стойич
ЦЗ
16
Срджан Мияилович
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
11
Филип Костич
ЛВ
18
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Словения - Сербия
2
4
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
9
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Словении и Сербии, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июня 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Словения – Сербия
- Матч можно посмотреть на канале «Окко».
- Также игру будет транслировать «Pari».