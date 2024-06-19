Шотландия
19.06.2024, среда, 22:00
Чемпионат Европы, группа A, 2 тур
Чемпионат Европы, группа A, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Швейцария
13' С. Мактоминей
26' Д. Шакири
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
2
Энтони Ролстон
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
14
Билли Гилмор
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Рубен Варгас
ЛВ
23
Джердан Шакири
ПВ
19
Дан Ндой
ПВ
Главный тренер
Мурат Якин
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
24
Грег Тэйлор
ЛЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Росс МакКрори
ОП
20
Райан Джек
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
11
Райан Кристи
АП
25
Джеймс Форрест
ПВ
19
Томми Конвей
ЦФ
9
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Швейцария
21
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
24
Ардон Яшари
ОП
26
Фабиан Ридер
ЦП
18
Квадво Дуа
ЦП
16
Венсан Сьерро
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
25
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Ноа Окафор
ЦФ
3-2-4-1
1
Ганн
2
Ролстон
13
Хендри
5
Хэнли
6
Тирни
3
Робертсон
7
МакГинн
14
Гилмор
8
МакГрегор
4
Мактоминей
10
Адамс
4-1-2-3
1
Зоммер
3
Видмер
5
Аканджи
22
Шер
13
Родригес
10
Джака
20
Эбишер
8
Фройлер
19
Ндой
23
Шакири
17
Варгас
6
Тирни
26
Маккена
26
Маккена
6
Тирни
14
Гилмор
23
МакЛин
23
МакЛин
14
Гилмор
7
МакГинн
11
Кристи
11
Кристи
7
МакГинн
10
Адамс
9
Шенклэнд
9
Шенклэнд
10
Адамс
3
Видмер
2
Стержиу
2
Стержиу
3
Видмер
17
Варгас
26
Ридер
26
Ридер
17
Варгас
8
Фройлер
16
Сьерро
16
Сьерро
8
Фройлер
23
Шакири
7
Эмболо
7
Эмболо
23
Шакири
19
Ндой
25
Амдуни
25
Амдуни
19
Ндой
Остались в запасе
Шотландия
Швейцария
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
24
Грег Тэйлор
ЛЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
22
Росс МакКрори
ОП
20
Райан Джек
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
19
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
21
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
24
Ардон Яшари
ОП
18
Квадво Дуа
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
24
Грег Тэйлор
ЛЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
22
Росс МакКрори
ОП
20
Райан Джек
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
19
Томми Конвей
ЦФ
Остались в запасе
21
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
24
Ардон Яшари
ОП
18
Квадво Дуа
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Шотландия - Швейцария
3
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
8
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Шотландия и Швейцарии, матч 2 тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Шотландия – Швейцария
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Olimpbet»